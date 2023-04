IL TEMPISMO DI XI JINPING NON È UN CASO – IL PRESIDENTE CINESE HA CHIAMATO ZELENSKY PROPRIO ALLA VIGILIA DELLA CONTROFFENSIVA UCRAINA, PREVISTA PER MAGGIO: XI, SPEDENDO UN SUO INVIATO PER “SONDARE TUTTE LE PARTI”, VUOLE EVITARE, O ALMENO FAR RINVIARE, IL CONTRATTACCO DI KIEV. SI SARÀ CONSULTATO CON L’AMICO VLADIMIR PUTIN? – I TRE PUNTI CHIAVE DELLA TELEFONATA…