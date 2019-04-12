agnese renzi con gli studenti 2 agnese renzi con gli studenti 1 renzi e agnese landini matteo renzi agnese landini agnese renzi con gli studenti 3
FLASH! AGNESE RENZI PORTA LA SCOLARESCA A ROMA. ECCOLA CON I SUOI STUDENTI (È PROFESSORESSA DI LICEO) PER LE STRADE DEL CENTRO, TRA VIA DEL TRITONE E IL VIMINALE, CHE DESCRIVE PALAZZI STORICI E MINISTERI-
agnese renzi con gli studenti 2 agnese renzi con gli studenti 1 renzi e agnese landini matteo renzi agnese landini agnese renzi con gli studenti 3
IL DITO NELLA PIEGA (DELLA SCUOLA) - IMPRONTE DIGITALI A SCUOLA? LETTERA INFUCATA DEI DIRIGENTI: ''DUE POSSIBILITÀ SI APRONO, DAVANTI A QUESTA ENNESIMA UMILIAZIONE: FARE ORARIO DI UFFICIO (VALE A DIRE LAVORARE MENO DI QUANTO SI FACCIA OGGI E LASCIARE CHE TUTTO VADA ALLO SBANDO) O CONTINUARE A LAVORARE COME SEMPRE, INDIPENDENTEMENTE DA ORARI, CARTELLINI E IMPRONTE DIGITALI, NONOSTANTE IL GOVERNO''. LA REPLICA DELLA BONGIORNO
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE TORNA A CRESCERE, I LEGHISTI ESULTANO, I GRILLINI ESAGERANO: PUBBLICANO UN MEME CON IL MALORE DI BERLUSCONI, CHE VIENE RIMOSSO DOPO L'INTERVENTO DI DI MAIO: ''INFELICE E DI CATTIVO GUSTO'' - BORGHI: ''COM'ERA QUELLA DEL DISASTRO E DEL FACCIAMO SCHIFO?'' L'ITALIA È PRIMA IN EUROPA, LA GERMANIA ULTIMA
SE L'EUROPA NON MI CONFERMA, CI TORNO COL PD - BEATRICE COVASSI, FINORA A CAPO DELLA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN ITALIA, A 40 GIORNI DAL VOTO ANNUNCIA LA CANDIDATURA PER L'EUROPARLAMENTO - A BRUXELLES NON AVEVANO GRADITO ALCUNE SUE MOSSE, E SI ERA GIOCATA LA RICONFERMA. ZINGARETTI LE HA DATO UN BIGLIETTO DI RITORNO. MA IL NOME DEL PD COMPARE IL MENO POSSIBILE NEI SUOI TWEET...
“VOLEVO FARMI PRETE, MA MI PIACCIONO TROPPO LE DONNE” – TONINO DI PIETRO SI CONFESSA A “DIVA E DONNA”: “ALLORA IN MOLISE L’ALTERNATIVA ERA FARE IL CONTADINO O IL PRETE O LA SUORA. MA POI, CRESCENDO E ‘IMPELANDO’ HO CAPITO CHE NON ERA IL MIO MONDO. LE MINIGONNE MI INTERESSAVANO PIÙ DELLE TONACHE” – POI FA IL MISTERIOSO: “LA MIA STORIA VERA ME LA PORTERÒ NELLA TOMBA”
UN ABITO PER LE GRANDI OCASIO - LA GIOVANE STELLA DEMOCRATICA È GIÀ ICONA DI STILE: REGINA DEI SOCIAL, QUALSIASI COSA INDOSSI FA NOTIZIA, QUANDO I FOLLOWER GLIELO CHIEDONO, NON DISDEGNA DI SPIEGARE PERCHÉ HA INDOSSATO QUESTO O QUEL CAPO NÉ DI DARE CONSIGLI SUL ROSSETTO O SULLA BEAUTY ROUTINE SERALE, COME QUALSIASI INFLUENCER CHE SI RISPETTI. ''QUANDO DIRANNO A UNA DONNA DEL BRONX DI TOGLIERSI GLI ORECCHINI A CERCHIO, POTRÀ RISPONDERE…'' - LO SCIVOLONE DELL'OUTFIT DA 3MILA $