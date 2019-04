SE L'EUROPA NON MI CONFERMA, CI TORNO COL PD - BEATRICE COVASSI, FINORA A CAPO DELLA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN ITALIA, A 40 GIORNI DAL VOTO ANNUNCIA LA CANDIDATURA PER L'EUROPARLAMENTO - A BRUXELLES NON AVEVANO GRADITO ALCUNE SUE MOSSE, E SI ERA GIOCATA LA RICONFERMA. ZINGARETTI LE HA DATO UN BIGLIETTO DI RITORNO. MA IL NOME DEL PD COMPARE IL MENO POSSIBILE NEI SUOI TWEET...