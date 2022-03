23 mar 2022 20:59

FLASH - ALTRA FIGURACCIA PER CONTE: PER GIORNI È ANDATO IN GIRO DICENDO NO ALL’AUMENTO DELLE SPESE MILITARI, ALLA FINE OGGI ALLA CAMERA E AL SENATO I GRILLINI HANNO VOTATO A FAVORE DELLA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA, IMPEGNANDO IL GOVERNO A IMPLEMENTARE LA ''BUSSOLA STRATEGICA”, IL PIANO DELLA DIFESA EUROPEA. SPIEGATE A CONTE CHE PER FARLO BISOGNA “INCREMENTARE IN MODO SOSTANZIALE” PROPRIO LE SPESE MILITARI. MA CONTE C’È O CI FA?