FLASH - AVVISO AI NAVIGATI: IL 23 SETTEMBRE MARIO DRAGHI PARTECIPERA' ALL'ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA E LANCERA' MESSAGGI MOLTO FORTI...-
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CHI VUOLE FARE LE SCARPE A SCHOLZ? - A POCHI GIORNI DALLE ELEZIONI, IN GERMANIA È UN CASO L'INDAGINE PER RICICLAGGIO SUL MINISTRO DELLE FINANZE E VICECANCELLIERE SPD, OLAF SCHOLZ, PROBABILE PROSSIMO CANCELLIERE: A SINISTRA GRIDANO AL COMPLOTTO E PENSANO SIA TUTTA UNA MANOVRA DEL CANDIDATO CDU, ARMIN LASCHET, CHE SPROFONDA NEI SONDAGGI - SCHOLZ HA SPIEGATO CHE LA PROCURA POTEVA BENISSIMO SOLLECITARE LE CARTE E LE SAREBBERO STATE DATE...
CAMPIDOGLIO CABARET - I SESTERZI CON IL VISO DI SORA LELLA E ALBERTO SORDI, I NARCOTEST PER GLI ELETTI AL COMUNE DI ROMA: TUTTE LE PROPOSTE PIU’ BISLACCHE DEI CANDIDATI ALLE AMMINISTRATIVE NELLA CAPITALE – C’È CHI LANCIA L’IDEA DELLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO DI ROMA CAPITALE E CHI VORREBBE TRAFORMARE I CAMPI ROM IN CAMPING DOVE I NOMADI…
PRODI A ROTTA DI COLLE - COME DAGO-RIVELATO "MORTADELLA" SOGNA IL QUIRINALE E DA' LO STOP ALLA RICONFERMA DI MATTARELLA: “UN BIS DELL’ATTUALE CAPO DELLO STATO? I SICILIANI SILENZIOSI NON CAMBIANO MAI PARERE E MATTARELLA È UN SICILIANO SILENZIOSO” - LA DIFESA A TUTTO CAMPO DEL CAV: “PROPORRE UNA PERIZIA PSICHIATRICA PER BERLUSCONI È UNA DELLE ENNESIME FOLLIE DELL'ITALIA. A SILVIO RICONOSCO IL MERITO DI…"