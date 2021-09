PRODI A ROTTA DI COLLE - COME DAGO-RIVELATO "MORTADELLA" SOGNA IL QUIRINALE E DA' LO STOP ALLA RICONFERMA DI MATTARELLA: “UN BIS DELL’ATTUALE CAPO DELLO STATO? I SICILIANI SILENZIOSI NON CAMBIANO MAI PARERE E MATTARELLA È UN SICILIANO SILENZIOSO” - LA DIFESA A TUTTO CAMPO DEL CAV: “PROPORRE UNA PERIZIA PSICHIATRICA PER BERLUSCONI È UNA DELLE ENNESIME FOLLIE DELL'ITALIA. A SILVIO RICONOSCO IL MERITO DI…"