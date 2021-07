“CONTE NON PUÒ FARCI IMMOLARE PER UNA CAUSA PERSA” - LE CHAT GRILLINE SONO IN SUBBUGLIO PER IL SONDAGGIO DI DEMOS PUBBLICATO OGGI DA “REPUBBLICA”, CHE RIDIMENSIONA IL CONSENSO GONFIATO DI “GIUSEPPI”: “DRAGHI CRESCE E OGNI VOLTA CHE GLI ANDIAMO CONTRO PERDIAMO NOI. PER QUANTO TEMPO ANCORA CI DISSANGUEREMO?" - RIUSCIRÀ IL LEADER (ETERNAMENTE) IN PECTORE DEL MOVIMENTO A TENERE INSIEME I COCCI A CINQUE STELLE? E CHE FARÀ ALLA FINE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA?