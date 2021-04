IL METODO DRAGHI PER LE PARTECIPATE - IL GOVERNO HA DATO MANDATO A DUE SOCIETÀ DI CACCIATORI DI TESTE, LA “EGON ZHEN DER” E ALLA “KEY2PEOPLE”, PER TROVARE CANDIDATI ALL’ALTEZZA - PER LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESTANO MOLTO ALTE LE QUOTAZIONI PER LA RICONFERMA DI FABRIZIO PALERMO NELLA CASELLA DI AMMINISTRATORE DELEGATO. L'UNICA ALTERNATIVA PER ORA SAREBBE DARIO SCANNAPIECO - POCHE CHANCE DI RICONFERMA PER DOMENICO ARCURI - I RENZIANI PUNTANO A INSERIRE FABRIZIO FAVARA, EX DIRETTORE DELLE STRATEGIE DELLE FS