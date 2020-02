15 feb 2020 18:56

FLASH! - BLOOMBERG STA PENSANDO DI SCEGLIERE HILLARY CLINTON COME SUO VICE - SECONDO UN SONDAGGIO IL TICKET SAREBBE UNA FORZA FORMIDABILE PER AFFRONTARE TRUMP - E BLOOMBERG CAMBIA LA SUA RESIDENZA UFFICIALE DA NEW YORK ALLE CASE CHE POSSIEDE IN COLORADO O IN FLORIDA PERCHÉ IL COLLEGIO ELETTORALE RENDE DIFFICILE LA RESIDENZA DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE NELLO STESSO STATO