FLASH! TRA BONELLI E CALENDA FINIRA’ A BOTTE – DOPO AVERGLI DETTO CHE ANDAVA "EDUCATO", IL POLLICIONE VERDE AZZANNA L’EX MINISTRO: "E’ DRAMMATICAMENTE FASCISTA” – IL CHURCHILL DEI PARIOLI FA LA VITTIMA: “ECCHELALA’. SONO DIVENTATO FASCISTA. CONTAVO I MINUTI. FUNZIONAVA BENE QUESTA ALLEANZA ENRICO LETTA. CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO…"

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