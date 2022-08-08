CARLO CALENDA carlo calenda mezzora in piu 3
angelo bonelli ANGELO BONELLI NICOLA FRATOIANNI
FLASH! TRA BONELLI E CALENDA FINIRA’ A BOTTE – DOPO AVERGLI DETTO CHE ANDAVA "EDUCATO", IL POLLICIONE VERDE AZZANNA L’EX MINISTRO: "E’ DRAMMATICAMENTE FASCISTA” – IL CHURCHILL DEI PARIOLI FA LA VITTIMA: “ECCHELALA’. SONO DIVENTATO FASCISTA. CONTAVO I MINUTI. FUNZIONAVA BENE QUESTA ALLEANZA ENRICO LETTA. CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO…"-
LA GUERRA PER LA SUPREMAZIA (E A PUTIN) SI COMBATTE ANCHE IN AFRICA – IL SEGRETARIO DI STATO USA ANTONY BLINKEN HA INIZIATO DAL SUDAFRICA UN TOUR DI CINQUE GIORNI PER RIBADIRE L’IMPEGNO AMERICANO IN QUELL’ARIA CHE TRUMP AVEVA DEFINITO “UN CESSO”, ABBANNDONANDOLA ALL’INFLUENZA RUSSA E CINESE – GLI USA ARRIVANO IN RITARDO, DOPO LA VISITA DI FINE LUGLIO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV TRA EGITTO, UGANDA ED ETIOPIA…
“FU UNA RISSA DI PAESE, NON SAPETE COME FUNZIONA NELLE PIAZZE DI PAESE. CI SI SCONTRA, SI FA A BOTTE, È COSÌ” – PARLA PER LA PRIMA VOLTA OMAR SHABANI, L’AMICO DEI FRATELLI BIANCHI AI DOMICILIARI PER SPACCIO, CHE ERA PRESENTE LA SERA DELL’OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO: “ERO LÌ MA NON HO TOCCATO NESSUNO. FACEVO PARTE DELLA COMITIVA MA NON HO PRESO A CALCI WILLY NON C’ERAVAMO RESI CONTO CHE FOSSE MORTO…”
LOGORARE I "RIBELLI", POCO ALLA VOLTA: PECHINO STRINGE IL CAPPIO INTORNO AL COLLO A TAIWAN – DOPO LA PROVA DI FORZA DI 72 ORE CON IL FUOCO DI AEREI, NAVI E MISSILI, LA CINA CAMBIA STRATEGIA: LE MANOVRE MILITARI DIVENTERANNO UNA ROUTINE PER ATTUARE UN BLOCCO AERONAVALE DELL’ISOLA, CON I TRE PORTI PRINCIPALI ACCERCHIATI E LE OPERAZIONI COMMERCIALI SOSPESE – UNA MOSSA PER ALLUNGARE LE MANI SU TAIPEI SENZA ARRISCHIARE UN'INVASIONE SU LARGA SCALA…
DRAGHI È CADUTO E ANCHE SCHOLZ NON STA TANTO BENE – NUOVO SCANDALO PER IL CANCELLIERE TEDESCO: IN UNA CASSETTA DI SICUREZZA INTESTATA A UN EX POLITICO DELLA SPD, JOHANNES KAHRS, È STATA TROVATA UNA BORSA CON OLTRE 200MILA EURO IN CONTANTI. È IL FRUTTO DELLE INDAGINI SULLA BANCA WARBRUG DI AMBURGO, UNA VECCHIA VICENDA CHE TORMENTA SCHOLZ DAL 2016 – DER SPIEGEL: “POTREBBE ESSERE UN AGOSTO CALDO PER IL CAPO DEL GOVERNO”