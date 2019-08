I TIPINI DI "OPEN ARMS" SE LA VANNO CERCANDO - LA SPAGNA HA OFFERTO IL PORTO DI ALGECIRAS PER LO SBARCO DEI MIGRANTI E LA ONG DICE NO: “DOPO 17 GIORNI IN MARE CON 107 PERSONE STREMATE E LA SITUAZIONE DI EMERGENZA A BORDO NON SIAMO IN GRADO DI AFFRONTARE 7 GIORNI DI MARE” - SALVINI IMPAZZISCE: “INCREDIBILE E INACCETTABILE, ORGANIZZANO CROCIERE TURISTICHE E DECIDONO LORO DOVE SBARCARE?”