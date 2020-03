L'ANGELA DELL'APOCALISSE: ''IN GERMANIA SI INFETTERÀ IL 60-70% DELLA POPOLAZIONE''. BORIS JOHNSON: ''CI SONO VIROLOGI CHE DICONO 'PRENDIAMOCELO E NON ROMPIAMO'''. PERCHÉ QUESTI LEADER PRENDONO IL CORONAVIRUS COME UN'INFLUENZA? - LA GERMANIA LASCIA IL VIRUS DIFFONDERSI E CONCENTRA RISORSE PER I PIÙ VULNERABIL: HANNO IL DOPPIO DEI POSTI IN TERAPIA INTENSIVA E SCOMMETTONO SULL'AFFIEVOLIRSI DEL VIRUS MAN MANO CHE LE PERSONE SI IMMUNIZZANO - MA QUANTO COSTA A LIVELLO UMANO QUESTA SCELTA? L'ITALIA HA DECISO DI PROTEGGERE LE FASCE PIÙ DEBOLI. SOLO CHE SE NON LO FARANNO ANCHE I VICINI, DOVREMO RIMANERE IN QUARANTENA PER MESI. SECONDO I VIROLOGI ''LINEA BURIONI'', EUROPA E USA FARANNO COME NOI APPENA I LORO SISTEMI SANITARI ARRIVERANNO AL COLLASSO. E MANCA POCO