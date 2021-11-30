FLASH! - CANETTIERI TWEET: “CONTE ANNUNCIA PER STRADA IL SÌ AL 2 PER MILLE DA PARTE DEGLI ISCRITTI DEL M5S CON IL 72%DEI CONSENSI. MA IL RISULTATO SULLA PIATTAFORMA SKYVOTE ANCORA NON C'È”. ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA E DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA, “GIUSEPPI HA ANTICIPATO TUTTI. COME FACEVA A SAPERE PRIMA I VOTI?

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politica

È UFFICIALE: ORA IL MOVIMENTO 5 STELLE È UN PARTITO COME TUTTI GLI ALTRI - IL 72% DEI VOTANTI ONLINE SI È ESPRESSO A FAVORE DEL 2XMILLE. CONTE FESTEGGIA: “HO PRESO ATTO DI UNA RICHIESTA CHE ERA SUL TAVOLO DA TEMPO”, MA I GRILLINI SONO SPACCATI DOPO LA CADUTA DELL’ULTIMO TABÙ (ORA MANCA SOLO IL LIMITE AI DUE MANDATI). - IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, CRIPPA: “SONO SCETTICO. IL RISCHIO È CHE IL FINANZIAMENTO CHE NE CONSEGUE SIA ESIGUO E LIMITATO RISPETTO A TOGLIERE UN CAPOSALDO DI NON FINANZIAMENTO PUBBLICO DEL MOVIMENTO”