Conte annuncia per strada il sì al 2 per mille da parte degli iscritti del M5s con il 72%dei consensi. Ma il risultato sulla piattaforma SkyVote ancora non c'è #democraziadiretta— simone canettieri (@simocanettieri) November 30, 2021
FLASH! - CANETTIERI TWEET: “CONTE ANNUNCIA PER STRADA IL SÌ AL 2 PER MILLE DA PARTE DEGLI ISCRITTI DEL M5S CON IL 72%DEI CONSENSI. MA IL RISULTATO SULLA PIATTAFORMA SKYVOTE ANCORA NON C'È”. ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA E DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA, “GIUSEPPI HA ANTICIPATO TUTTI. COME FACEVA A SAPERE PRIMA I VOTI?-
Conte annuncia per strada il sì al 2 per mille da parte degli iscritti del M5s con il 72%dei consensi. Ma il risultato sulla piattaforma SkyVote ancora non c'è #democraziadiretta— simone canettieri (@simocanettieri) November 30, 2021
A SALVINI GIRANO I MELONI - IL “CAPITONE” COMMENTA L’ARTICOLO DELL’ECONOMIST DEDICATO A GIORGIA (“POTREBBE DIVENTARE LA PRIMA PREMIER DONNA IN ITALIA”): “NON MI FA ARRABBIARE, QUANDO C’È UN CENTRODESTRA APPREZZATO ALL’ESTERO SONO FELICE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LO DECIDERANNO GLI ITALIANI”. ALLORA, STANDO AI SONDAGGI È PIÙ PROBABILE CHE SIA LA “DUCETTA CHE LUI”
LOBBY DA PAZZI - NUOVA SPACCATURA NELLA MAGGIORANZA SULLA LEGGE CHE REGOLAMENTA L’ATTIVITÀ DI LOBBYING, E CHE DOVREBBE APPRODARE IN AULA DOPODOMANI - I RENZIANI (CHISSÀ PERCHÉ) HANNO VOTATO CONTRO IL DIVIETO PER I MEMBRI DEL PARLAMENTO DI SVOLGERE PER TRE ANNI QUEST ATTIVITÀ AL TERMINE DEL MANDATO, NONOSTANTE IL GOVERNO AVESSE DATO PARERE POSITIVO…
È UFFICIALE: ORA IL MOVIMENTO 5 STELLE È UN PARTITO COME TUTTI GLI ALTRI - IL 72% DEI VOTANTI ONLINE SI È ESPRESSO A FAVORE DEL 2XMILLE. CONTE FESTEGGIA: “HO PRESO ATTO DI UNA RICHIESTA CHE ERA SUL TAVOLO DA TEMPO”, MA I GRILLINI SONO SPACCATI DOPO LA CADUTA DELL’ULTIMO TABÙ (ORA MANCA SOLO IL LIMITE AI DUE MANDATI). - IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, CRIPPA: “SONO SCETTICO. IL RISCHIO È CHE IL FINANZIAMENTO CHE NE CONSEGUE SIA ESIGUO E LIMITATO RISPETTO A TOGLIERE UN CAPOSALDO DI NON FINANZIAMENTO PUBBLICO DEL MOVIMENTO”