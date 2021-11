30 nov 2021 16:38

FLASH! - CANETTIERI TWEET: “CONTE ANNUNCIA PER STRADA IL SÌ AL 2 PER MILLE DA PARTE DEGLI ISCRITTI DEL M5S CON IL 72%DEI CONSENSI. MA IL RISULTATO SULLA PIATTAFORMA SKYVOTE ANCORA NON C'È”. ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA E DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA, “GIUSEPPI HA ANTICIPATO TUTTI. COME FACEVA A SAPERE PRIMA I VOTI?