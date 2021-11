BASTA LEVARGLI COTOLETTA E WURSTEL E VEDI COME IL NO VAX AUSTRIACO CORRE A FARSI IL VACCINO - A VIENNA TUTTI IN FILA DAVANTI AL DUOMO PER FARSI INOCULARE E NON RINUNCIARE AI RISTORANTI: LE SOMMINISTRAZIONI SONO SCHIZZATE A 18 MILA AL GIORNO DOPO CHE IL GOVERNO HA IMPOSTO IL "LOCKDOWN DEI NON VACCINATI" - CHI NON HA IL GREEN PASS O NON È GUARITO DAL COVID NON PUÒ USCIRE DI CASA SE NON PER RAGIONI URGENTI...