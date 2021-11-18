FLASH! - CANETTIERI TWEET: "MENTRE CONTE VA A LA7 A SPIEGARE 'MAI PIÙ IN RAI', LUIGI DI MAIO COMPARE SUL TG2. DOLCETTO O SCHERZETTO? QUESTO EDITTO SARÀ COME QUELLO DI COSTANTINO: UNA FAKE NEWS"

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“FUORTES HA STROMBAZZATO LA SUA INDIPENDENZA DICENDO ‘I PARTITI NON BUSSANO ALLA MIA PORTA’. È ANDATO LUI A BUSSARE ALLA POLITICA” - L’EX DG RAI PIER LUIGI CELLI MENA SUL “NAPOLEONE” DI VIALE MAZZINI: “LE PERSONE DIGNITOSE IN QUESTI CASI SI DIMETTONO. LA RAI RISCHIA IL FALLIMENTO E QUESTI CHE FANNO? SI SPARTISCONO LE DIREZIONI DI QUATTRO TG CHE ANDREBBERO ACCORPATI” - “DOVUNQUE SI CAMBIA. CI SI TRASFORMA. MA NON A VIALE MAZZINI. LA RAI È UN MODELLO ECONOMICO FALLIMENTARE. DIVENTA UN’ALTRA ALITALIA. SOLO CHE È PIÙ GRANDE. È IL FALLIMENTO PIÙ CHIARO DI MARIO DRAGHI…”

DAGOREPORT - IL GIRO DELLE NOMINE RAI SI È RISOLTO COME IL GIOCO DELL'ORTOLANO: IL CETRIOLO, GIRA GIRA, È FINITO AL LEADER PIÙ DEBOLE, CIOÈ CONTE - LA FAIDA TRA PEPPINIELLO APPULO E DI MAIO BOLLATA CON TERMINI DURISSIMI ANCHE DA TRAVAGLIO - CONTE CHIAMA MA GRILLO SI SMARCA DALLE POLEMICHE SULLA DEBACLE RAI: "NON MI INTERESSA, FATE VOI" - PARTITI IN TILT SUL QUIRINALE: NESSUNO HA UN NOME CREDIBILE DA PROPORRE - LA MELONI SFANCULA TUTTI: BERLUSCONI, SALVINI, ORBAN E LE PEN - GLI OCCHI DEI "CENTRISTI" SULLA LEOPOLDA: QUANTO ANCORA PESA LA LEADERSHIP DI RENZI?