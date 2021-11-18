Mentre Conte va a La7 a spiegare "mai più in Rai", Luigi Di Maio compare sul Tg2. Dolcetto o scherzetto? Questo editto sarà come quello di Costantino: una fake news pic.twitter.com/J1JpItFn5N— simone canettieri (@simocanettieri) November 18, 2021
FLASH! - CANETTIERI TWEET: "MENTRE CONTE VA A LA7 A SPIEGARE 'MAI PIÙ IN RAI', LUIGI DI MAIO COMPARE SUL TG2. DOLCETTO O SCHERZETTO? QUESTO EDITTO SARÀ COME QUELLO DI COSTANTINO: UNA FAKE NEWS"-
Mentre Conte va a La7 a spiegare "mai più in Rai", Luigi Di Maio compare sul Tg2. Dolcetto o scherzetto? Questo editto sarà come quello di Costantino: una fake news pic.twitter.com/J1JpItFn5N— simone canettieri (@simocanettieri) November 18, 2021
IO SO CUNIAL E VOI NON SIETE UN CA… - LA DEPUTATA EX M5S SARA CUNIAL POTRÀ ENTRARE ALLA CAMERA SENZA ESIBIRE IL GREEN PASS: LA PARLAMENTARE, NOTA PER LE SUE SPARATE COMPLOTTARE (E PER UNA STRANA VISITA IN CARCERE LEGATA ALL’ITALYGATE) AVEVA FATTO RICHIESTA DI SOSPENSIVA INSIEME AD ALTRI ONOREVOLI. IL RICORSO ERA STATO RESPINTO, MA IL COLLEGIO DI APPELLO LE HA DATO RAGIONE (ANNAMO BENE)
“FUORTES HA STROMBAZZATO LA SUA INDIPENDENZA DICENDO ‘I PARTITI NON BUSSANO ALLA MIA PORTA’. È ANDATO LUI A BUSSARE ALLA POLITICA” - L’EX DG RAI PIER LUIGI CELLI MENA SUL “NAPOLEONE” DI VIALE MAZZINI: “LE PERSONE DIGNITOSE IN QUESTI CASI SI DIMETTONO. LA RAI RISCHIA IL FALLIMENTO E QUESTI CHE FANNO? SI SPARTISCONO LE DIREZIONI DI QUATTRO TG CHE ANDREBBERO ACCORPATI” - “DOVUNQUE SI CAMBIA. CI SI TRASFORMA. MA NON A VIALE MAZZINI. LA RAI È UN MODELLO ECONOMICO FALLIMENTARE. DIVENTA UN’ALTRA ALITALIA. SOLO CHE È PIÙ GRANDE. È IL FALLIMENTO PIÙ CHIARO DI MARIO DRAGHI…”
BASTA LEVARGLI COTOLETTA E WURSTEL E VEDI COME IL NO VAX AUSTRIACO CORRE A FARSI IL VACCINO - A VIENNA TUTTI IN FILA DAVANTI AL DUOMO PER FARSI INOCULARE E NON RINUNCIARE AI RISTORANTI: LE SOMMINISTRAZIONI SONO SCHIZZATE A 18 MILA AL GIORNO DOPO CHE IL GOVERNO HA IMPOSTO IL "LOCKDOWN DEI NON VACCINATI" - CHI NON HA IL GREEN PASS O NON È GUARITO DAL COVID NON PUÒ USCIRE DI CASA SE NON PER RAGIONI URGENTI...
DAGOREPORT - IL GIRO DELLE NOMINE RAI SI È RISOLTO COME IL GIOCO DELL'ORTOLANO: IL CETRIOLO, GIRA GIRA, È FINITO AL LEADER PIÙ DEBOLE, CIOÈ CONTE - LA FAIDA TRA PEPPINIELLO APPULO E DI MAIO BOLLATA CON TERMINI DURISSIMI ANCHE DA TRAVAGLIO - CONTE CHIAMA MA GRILLO SI SMARCA DALLE POLEMICHE SULLA DEBACLE RAI: "NON MI INTERESSA, FATE VOI" - PARTITI IN TILT SUL QUIRINALE: NESSUNO HA UN NOME CREDIBILE DA PROPORRE - LA MELONI SFANCULA TUTTI: BERLUSCONI, SALVINI, ORBAN E LE PEN - GLI OCCHI DEI "CENTRISTI" SULLA LEOPOLDA: QUANTO ANCORA PESA LA LEADERSHIP DI RENZI?
POSTA! - CARO DAGO, I GRILLINI CHE VOLEVANO APRIRE IL PARLAMENTO COME UNA "SCATOLETTA DI TONNO" PROTESTANO VIVACEMENTE PERCHÉ NON SONO RIUSCITI A ENTRARE NELLA SCATOLA DELLA RAI, DOVE ANCHE LI SI SAREBBERO TROVATI BENISSIMO... - TUTTI ALL'ASSALTO DI ALFONSO SIGNORINI, MA DOV'ERANO QUESTI/E VALOROSI/E QUANDO, UN MESE FA, PAPA FRANCESCO HA DETTO CHE "L'ABORTO È OMICIDIO"?