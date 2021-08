IL RENZI QUOTIDIANO - “IL FATTO” MENA SU MATTEUCCIO: “HA DETTO DI ESSERE CORSO NEL SUO UFFICIO IN SENATO PER FAR SENTIRE LA PRESENZA IN QUESTE ORE DRAMMATICHE PER L'AFGHANISTAN. STRANO, PERCHÉ LE DICHIARAZIONI DI IERI LE HA PRONUNCIATE UN PO' DALLA VERSILIA E UN PO' DA RIVA DI GARDA” - L’EX PREMIER AL “CAFFÈ DELLA VERSILIANA”: “NOI DI ‘ITALIA VIVA’ NON SIAMO UN PARTITO, SIAMO UN AIRBAG. PERCHÉ CONTE NON SI CANDIDA NEL COLLEGIO DI ROMA?” - VIDEO