DI MAIO IN PEGGIO - LUIGINO SI PRESENTA DA MATTARELLA CON 10 IMPEGNI: IL PRIMO È IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, A CUI INVECE ZINGARETTI HA DETTO DI NO. L’INTESA TRA PD E 5 STELLE SI ALLONTANA - NON È CHE ALLA FINE RIMANE IN PIEDI L’ALLEANZA GIALLOVERDE? - LUIGINO FA IL PARACULO CON IL CAPO DELLO STATO: "PUNTO DI RIFERIMENTO FONDAMENTALE IN QUESTA FASE, E SOSTIENE CHE "IL VOTO NON LO INTIMORISCE" (CIAO CORE) – MATTARELLA SI PRENDE DUE ORE PER RIFLETTERE: PARLERÀ ALLE 20 – VIDEO