sondaggio swg 17 gennaio giuseppe conte a tagada 4 GIUSEPPE CONTE
FLASH! CHE GIORNATA DI MERDA PER CONTE! PRIMA LA SFANCULATA DI BETTINI, POI IL VIDEO PORNO ALL’EVENTO DI TURCO E ADESSO LA BOTTA DEL SONDAGGIO DI MENTANA CHE PORTA I GRILLINI AL 13,7% (RECORD NEGATIVO). CHE SBERLE!-
JOHNSON È SEMPRE PIÙ NEI GUAI (E SCAPPA DALLE INCHIESTE CORRENDO VIA COL CANE, IN RIVEDIBILE TENUTA DA JOGGING) - IL PREMIER BRITANNICO È STATO INTERROGATO PER IL PARTY GATE, MENTRE SPUNTANO NUOVE ACCUSE: AVREBBE TENUTO UN DISCORSO DAVANTI A DIVERSE PERSONE A UN'ALTRA FESTA NEI FATIDICI GIORNI PRECEDENTI IL NATALE 2020, MENTRE IL PAESE ERA IN LOCKDOWN - IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE NEGA CHE CI SIA UN PIANO DI MISURE POPOLARI E POPULISTE PER DISTRARRE L'OPINIONE PUBBLICA E SALVARE IL CULO A "BOJO"…
POSTA! - CARO DAGO, BERLUSCONI NON VERRÀ ELETTO, MA LA SODDISFAZIONE DI VEDERE TUTTO IL SINISTRUME IN PREDA AL PANICO PIÙ TOTALE È IMPAGABILE! - IL QUOTIDIANO CHE TIFA DI PIÙ PER B PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È IL MANETTE DAILY… PERCHÉ SPERA DI RECUPERARE ALMENO UN PO’ DELLE TANTISSIME COPIE PERDUTE… - SECONDO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA FICO, IL PROSSIMO INQUILINO DEL QUIRINALE DOVRÀ AVERE "UN PROFILO DI ALTA MORALITÀ". E QUINDI ABBIAMO UN'INFORMAZIONE IN PIÙ: NON SARÀ UN GRILLINO…
"VECCHIO MIO, COME STAI?" - L'EX M5S GIORGIO TRIZZINO E LA TELEFONATA DA RIDERE CON BERLUSCONI: “L'HO SCAMBIATO PER CARELLI. QUANDO HA INIZIATO AD ESALTARE IL RUOLO E L'IMPORTANZA DI VLADIMIR PUTIN HO CAPITO CHE ERA LUI. È ABILE NEL FARTI SENTIRE UNA PERSONA IMPORTANTE. HO CONSIDERATO LA TELEFONATA UN ATTO DI ATTENZIONE. IL QUIRINALE? MAI AFFRONTATO L'ARGOMENTO”
“DRAGHI? SPERO CHE CONTINUI A FARE IL PREMIER PERCHÉ SAREBBE UNA GARANZIA PER TUTTI” - SALVINI INIZIA A SMARCARSI DA SILVIO - “BERLUSCONI AL QUIRINALE? ASPETTIAMO CHE FACCIA I SUOI INCONTRI E I SUOI CONTI” – E POI ANNUNCIA LA PROPOSTA DELLA LEGA: "UN NOME CHE SARÀ CONVINCENTE SE NON PER TUTTI “PER TANTI” - ATTESO NEI PROSSIMI GIORNI UN ALTRO VERTICE DEL CENTRO DESTRA – LA RISPOSTA A LETTA SUL "PATTO DI LEGISLATURA"
ONOREVOLI CECCHINI - QUASI TUTTI I CAPI DELLO STATO SONO STATI "FATTI" NON DAI LEADER DI PARTITO, MA DAI FRANCHI TIRATORI. DA SALVINI CHE HA CHIESTO AL CAVALIERE (“IO GARANTISCO SUI VOTI DELLA LEGA MA TU LI CONTROLLI TUTTI I TUOI?”), A LETTA CHE PENSA DI TENERE FUORI DALL’AULA I DEM, LA VERA ANSIA CHE ASSILLA TUTTI I LEADER E’ QUELLA DEL TRADIMENTO NEL SEGRETO DELL’URNA – IL COSTITUZIONALISTA: “IL VOTO SEGRETO HA CONSENTITO DI CONSUMARE LA "VENDETTA" DELLE ISTITUZIONI SUI LEADER E SUI PARTITI”