FLASH! CHE MONDO SAREBBE SENZA PITTELLA? DIMAGRITO, CON UNA POSTURA ANDREOTTIANA E UN DOPPIOPETTO BERLUSCONIANO, IL SENATORE DEM INCESPICA SULLA "NEST GENERESON" E SI INCAGLIA SUI “TERRENI PALUDOSI E FRIABILI DI INTESE DI CORTO RESPIRO” (MA CHE STAI A DI’?) – AVVISATE BERLUSCONI CHE LA FORZISTA GALLONE DESCRIVE CONTE COME “UN IMBONITORE DI TV PRIVATE” –  IL LEGHISTA PEPE E LA “PEDAGOGIA DIDATTICA”

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“OGGI LA NOSTRA È UNA REPUBBLICA SENZA PARTITI CHE RISCHIA DI COLLASSARE” - INTERVISTATO DA MIRELLA SERRI A GIUGNO, EMANUELE MACALUSO TUONAVA CONTRO I GRILLINI E CONTE, CHE OGGI LO HA RICORDATO AL SENATO: “IL PREMIER È ABILE MA NON HA ALLE SPALLE L’APPRENDISTATO POLITICO. OGGI È ASSENTE LA CAPACITÀ DI INSIEME E DI SINTESI PROPRIA DI PERSONAGGI COME AMENDOLA” - “IL MOVIMENTO 5 STELLE È ALLO SBANDO, I GRILLINI SONO SPAPPOLATI. SI ANNUNCIANO MESI BUI. ALLA PANDEMIA SI È AGGIUNTA LA CRISI ECONOMICA E SONO NERE LE PREVISIONI DI CRESCITA…”