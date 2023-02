TRAVAGLIO PIDDINO - “IL PD E I SUOI HOUSE ORGAN SI SONO ILLUSI DI AVER INCASTRATO MELONI&C. CON DUE BATTAGLIE POPOLARISSIME: QUELLA PER LEVARE IL 41-BIS A UN TERRORISTA ANARCO-INSURREZIONALISTA E QUELLA PER FAR DIMETTERE IL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO. MA IL FATTO CHE I QUATTRO PIDDINI CHE VISITARONO COSPITO IN CELLA NON AVESSERO DETTO SUBITO DI AVER SALUTATO ANCHE TRE BOSS E L’ABBIANO AMMESSO SOLO DOPO LA BAGARRE, HA COPERTO LE SGANGHERATEZZE DEI DUE FRATELLINI D’ITALIA”