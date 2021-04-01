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COME DAGO-ANTICIPATO, IL SOFÀ-GATE ALTRO NON E’ CHE UN TRAPPOLONE CONTRO URSULA VON DER LEYEN - LO CONFERMA ANCHE EMMA BONINO, EX COMMISSARIO EUROPEO: “CI SONO LE AMBIZIONI INCROCIATE DELLE TRE PRINCIPALI ISTITUZIONI EUROPEE. PER QUANTO SI LAVORI INSIEME, LA RIVALITÀ TRA IL CONSIGLIO EUROPEO, LA COMMISSIONE E IL PARLAMENTO È VECCHIA QUANTO L'UE. ALTRETTANDO NOTA È LA COMPETIZIONE PERSONALE TRA CHARLES MICHEL E URSULA VON DER LEYEN, UNA CORSA A PRIMEGGIARE CHE ERA MENO EVIDENTE IN ALTRI TEMPI…”