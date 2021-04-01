FLASH! - COME MAI MARIO DRAGHI IERI, ALLA CONFERENZA STAMPA, AVEVA ACCANTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ FRANCO LOCATELLI E NON IL MINISTRO DELLA SALUTE ROBERTO SPERANZA?-
FLASH! - COME MAI MARIO DRAGHI IERI, ALLA CONFERENZA STAMPA, AVEVA ACCANTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ FRANCO LOCATELLI E NON IL MINISTRO DELLA SALUTE ROBERTO SPERANZA?-
QUALCUNO CHIEDERÀ SCUSA? DOPO 8 ANNI LA SOLITA GIUSTIZIA AL RALLENTATORE HA ASSOLTO GLI EX VERTICI DELLA PROTEZIONE CIVILE BERTOLASO E BORRELLI PER IL G8 DEL 2009: SECONDO LA CORTE DEI CONTI, LO SPOSTAMENTO DEL VERTICE DALLA MADDALENA ALL'AQUILA, COLPITA DAL TERREMOTO, "NON PROVOCÒ DANNI ERARIALI ALLO STATO" - BERTOLASO: "QUESTA STORIA NON DOVEVA NEMMENO INIZIARE. RISARCITO PER LA GOGNA MEDIATICA CON 7 MILA EURO..."
COME DAGO-ANTICIPATO, IL SOFÀ-GATE ALTRO NON E’ CHE UN TRAPPOLONE CONTRO URSULA VON DER LEYEN - LO CONFERMA ANCHE EMMA BONINO, EX COMMISSARIO EUROPEO: “CI SONO LE AMBIZIONI INCROCIATE DELLE TRE PRINCIPALI ISTITUZIONI EUROPEE. PER QUANTO SI LAVORI INSIEME, LA RIVALITÀ TRA IL CONSIGLIO EUROPEO, LA COMMISSIONE E IL PARLAMENTO È VECCHIA QUANTO L'UE. ALTRETTANDO NOTA È LA COMPETIZIONE PERSONALE TRA CHARLES MICHEL E URSULA VON DER LEYEN, UNA CORSA A PRIMEGGIARE CHE ERA MENO EVIDENTE IN ALTRI TEMPI…”