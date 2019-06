“L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SARÀ UN DANNO PER I LAVORATORI” - ASCOLTATE ANDREW YANG, FILANTROPO E POLITICO IN CORSA LE PRIMARIE DEMOCRATICHE USA: “L’AUTOMAZIONE DEL LAVORO AVRÀ RICADUTE PESANTISSIME SULL’OCCUPAZIONE. DOBBIAMO INTRODURRE UN REDDITO MINIMO UNIVERSALE PARI A MILLE DOLLARI AL MESE, DA VERSARE A TUTTI I CITTADINI AMERICANI DAI 18 ANNI IN SU SENZA DISTINZIONE DI CENSO O PROFESSIONE…SERVE UN CAPITALISMO UMANO"