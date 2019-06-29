FLASH - COME MAI IL MINISTRO DEI TRASPORTI, DANILO TONINELLI, NON ERA A GENOVA, ALLA DEMOLIZIONE DEL PONTE MORANDI? E’ SUCCESSO QUALCOSA? AH, SAPERLO…-
FLASH - COME MAI IL MINISTRO DEI TRASPORTI, DANILO TONINELLI, NON ERA A GENOVA, ALLA DEMOLIZIONE DEL PONTE MORANDI? E’ SUCCESSO QUALCOSA? AH, SAPERLO…-
FRANCIA BIFRONTE - IL MINISTRO DELL’INTERNO FRANCESE, CASTANER, PRIMA ANNUNCIA L’ACCOGLIENZA DI 10 PERSONE TRA QUELLE SBARCATE SALLA SEA WATCH E POI RANDELLA IL GOVERNO ITALIANO: “FA LA SCELTA DI SOLUZIONI NON CONCERTATE CON I SUOI PARTNER EUROPEI, DENUNCIANDO UNA MANCANZA DI SOLIDARIETÀ DELL'EUROPA - HA ANNUNCIATO UNA CHIUSURA DEI SUOI PORTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE...”
“L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SARÀ UN DANNO PER I LAVORATORI” - ASCOLTATE ANDREW YANG, FILANTROPO E POLITICO IN CORSA LE PRIMARIE DEMOCRATICHE USA: “L’AUTOMAZIONE DEL LAVORO AVRÀ RICADUTE PESANTISSIME SULL’OCCUPAZIONE. DOBBIAMO INTRODURRE UN REDDITO MINIMO UNIVERSALE PARI A MILLE DOLLARI AL MESE, DA VERSARE A TUTTI I CITTADINI AMERICANI DAI 18 ANNI IN SU SENZA DISTINZIONE DI CENSO O PROFESSIONE…SERVE UN CAPITALISMO UMANO"
MADURO A MORIRE - GLI STATI UNITI VARANO SANZIONI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL VENEZUELA, COLPEVOLE DI AVER AIUTATO L'ESERCITO A LASCIARE FUORI DAL PAESE GLI AIUTI UMANITARI - IL GOVERNO DI CARACAS HA ANNUNCIATO LA NUOVA COOPERAZIONE CON LA CINA: IL LANCIO DI UN SATELLITE E L’INTRODUZIONE DEL 5G…