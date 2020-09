CONTE COME MASTROTA? SU RADIO 24 IL RE DEI TELEVENDITORI RISPONDE AL PREMIER: “COPIONE” – IL VIDEO IMPERDIBILE IN CUI "GIUSEPPI", PER SPIEGARE IL BONUS RELATIVO ALLE SPESE DEGLI ITALIANI, SI TRASFORMA IN UN IMBONITORE DE’ NOANTRI - "CON UN MINIMO DI 1.500 EURO DI SPESA SI POTRÀ RECUPERARE 150 EURO CHE IN UN ANNO FANNO 300 EURO – DICE CONTE NEL VIDEO – E NON SOLO: POI CI SARÀ IL SUPER BONUS PER CHI SPENDE TANTO E INFINE LA LOTTERIA A ESTRAZIONI PERIODICHE" – VIDEO