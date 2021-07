29 lug 2021 17:53

FLASH! - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PREVISTO PER LE 11.30, E' INIZIATO ALLE 13 PERCHE' I MINISTRI 5STELLE ERANO IN RIUNIONE CON CONTE - POI SI SONO PRESENTATI CON LA DECISIONE DI ASTENERSI SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, COME INDICATO DA CONTE - QUANDO DRAGHI L'HA CAPITO, HA SOSPESO IL CDM: SE SI ASTENGONO IN CDM, IN AULA SAREBBE SFIDUCIA - MARIOPIO HA ACCOLTO LE MODIFICHE SULLA MAFIA MA CONTE STA FORZANDO LA MANO - DIVENTA DECISIVO GRILLO CHE PUO' SFIDUCIARE LA POCHETTE DI TRAVAGLIO: SE PROVA A FAR SALTARE DRAGHI, I GRILLINI DIVENTANO CONTINI...