SIAMO SICURI CHE DE GENNARO POSSA DIVENTARE PRESIDENTE DELLA POPOLARE DI BARI? SECONDO IL REGOLAMENTO DELLA BCE, FATTO PROPRIO DALLA BANKITALIA, L’EX CAPO DELLA POLIZIA NON RISPONDEREBBE AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ RICHIESTI PER ASSUMERE LA PRESIDENZA ANCHE SE NON ESECUTIVA DI UNA BANCA - E’ STATO CONTE A IMPORRE IL SUO NOME, CREANDO COSÌ MALUMORI TRA BANKITALIA E IL MEF - VERRÀ USATO LO STESSO “METODO” PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DI ALTRI ISTITUTI, IN PRIMIS UNICREDIT?