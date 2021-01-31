politica

PRIMO: LA PAROLA “ELEZIONI” NON ESISTE SULL’AGENDA DI MATTARELLA. SECONDO: UN CONTE TER HA 30/40% DI PROBABILITÀ DI RIUSCITA. MARTEDÌ, VEROSIMILMENTE FICO RIFERIRÀ AL QUIRINALE: L’ACCORDO TRA I PARTITI DELL’ALLEANZA C’È MA IL CONTE CASALINO È DISPONIBILE AD ACCETTARE I VETI DI RENZI: ARCURI, BONAFEDE, AZZOLINA, GUALTIERI, CATALFO, CASALINO? - SE CONTE DICE DI NO E RENZI MANTIENE IL PUNTO, SI APRIREBBERO LE PORTE ALL'IPOTESI DEL ''GOVERNO DEL PRESIDENTE'' CON MARIO DRAGHI PREMIER DI UNA MAGGIORANZA "URSULA" CON FORZA ITALIA - LA SCISSIONE DEI 5STELLE FAREBBE FELICE DI MAIO: SAREBBE LA RIVINCITA SUL CONTE ”USURPATORE”. LA PERDITA DEI VOTI GRILLINI SAREBBE ININFLUENTE GRAZIE ALL’APPOGGIO ESTERNO DELLA LEGA DI UN SALVINI DESOVRANIZZATO DA GIORGETTI, SPONSOR DI DRAGHI 

CHI POTREBBE DIRE DI NO A DRAGHI (ESCLUSO CONTE)?  – DA QUALCHE GIORNO I CONTATTI TRA IL QUIRINALE E SUPER-MARIO SI SONO INTENSIFICATI. È QUELLO A CUI RENZI PUNTA DALL’INIZIO: IMBARCARE L’EX PRESIDENTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA COME PREMIER O COME SUPER-MINISTRO DEL TESORO A FIANCO DI MARTA CARTABIA. MA NELLE ULTIME 48 ORE CI SONO STATE DUE NOVITÀ IMPORTANTI. LA PRIMA È CHE IL DIRETTO INTERESSATO AVREBBE DATO UNA DISPONIBILITÀ, CONDIZIONATA. LA SECONDA È LA POSSIBILITÀ DI UN… – IL QUIRINALE SMENTISCE: "NESSUN CONTATTO"