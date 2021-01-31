FLASH! - CONTISMO SENZA LIMITISMO: IN QUESTE ORE HA COMUNICATO CHE, OLTRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, VORREBBE DELLE SUE "QUOTE" NEL NUOVO GOVERNO...-
FLASH! - CONTISMO SENZA LIMITISMO: IN QUESTE ORE HA COMUNICATO CHE, OLTRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, VORREBBE DELLE SUE "QUOTE" NEL NUOVO GOVERNO...-
C’È LA CRISI DI GOVERNO MA I SOTTOSEGRETARI PENSANO AI CAPELLI – ALESSIA MORANI POSTA UNA FOTO DI QUANDO ERA MOLTO PIÙ GIOVANE SUI SOCIAL E LANCIA IL SONDAGGIO: “CAPELLI LUNGHI O CASCHETTO?” – MOLTI HANNO RISPOSTO SUL MERITO, MA MOLTI ALTRI SI SONO INCAZZATI. AL PUNTO CHE L’ESPONENTE DEL PD HA CANCELLATO TUTTO…
PRIMO: LA PAROLA “ELEZIONI” NON ESISTE SULL’AGENDA DI MATTARELLA. SECONDO: UN CONTE TER HA 30/40% DI PROBABILITÀ DI RIUSCITA. MARTEDÌ, VEROSIMILMENTE FICO RIFERIRÀ AL QUIRINALE: L’ACCORDO TRA I PARTITI DELL’ALLEANZA C’È MA IL CONTE CASALINO È DISPONIBILE AD ACCETTARE I VETI DI RENZI: ARCURI, BONAFEDE, AZZOLINA, GUALTIERI, CATALFO, CASALINO? - SE CONTE DICE DI NO E RENZI MANTIENE IL PUNTO, SI APRIREBBERO LE PORTE ALL'IPOTESI DEL ''GOVERNO DEL PRESIDENTE'' CON MARIO DRAGHI PREMIER DI UNA MAGGIORANZA "URSULA" CON FORZA ITALIA - LA SCISSIONE DEI 5STELLE FAREBBE FELICE DI MAIO: SAREBBE LA RIVINCITA SUL CONTE ”USURPATORE”. LA PERDITA DEI VOTI GRILLINI SAREBBE ININFLUENTE GRAZIE ALL’APPOGGIO ESTERNO DELLA LEGA DI UN SALVINI DESOVRANIZZATO DA GIORGETTI, SPONSOR DI DRAGHI
“LO SPETTACOLO PIÙ SQUALLIDO DI QUESTA VICENDA È IL PD A RIMORCHIO” – CACCIARI AL MASSIMO: “STANNO A GUARDARE SE CONTE CE LA FA CON RENZI, SE RENZI CE LA FA CON CONTE, CHE COSA FARÀ MATTARELLA. TUTTO VA BEN, MADAMA LA MARCHESA" – “SONO TRENT’ANNI CHE ABBIAMO GOVERNI DEBOLI CHE ANCHE QUANDO VINCONO, NON HANNO LA MAGGIORANZA, PERCHÉ NON VINCE UN PARTITO, MA ACCROCCHI DI FORZE POLITICHE, DI INTERESSI DIVERSI, DI PERSONALISMI, DI TUTTO E DI PIÙ…”
MA SÌ, FACCIAMO CON CALMA, TANTO MICA C’È UNA PANDEMIA IN CORSO! – ROBERTO FICO ANNUNCIA: “È EMERSA LA DISPONIBILITÀ COMUNE A PROCEDERE SU UN CONFRONTO COMUNE PER RAGGIUNGERE UNA SINTESI. IL CONFRONTO TRA LE FORZE DI MAGGIORANZA AVVERRÀ NELLA MATTINATA DI DOMANI A MONTECITORIO…”
CHI POTREBBE DIRE DI NO A DRAGHI (ESCLUSO CONTE)? – DA QUALCHE GIORNO I CONTATTI TRA IL QUIRINALE E SUPER-MARIO SI SONO INTENSIFICATI. È QUELLO A CUI RENZI PUNTA DALL’INIZIO: IMBARCARE L’EX PRESIDENTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA COME PREMIER O COME SUPER-MINISTRO DEL TESORO A FIANCO DI MARTA CARTABIA. MA NELLE ULTIME 48 ORE CI SONO STATE DUE NOVITÀ IMPORTANTI. LA PRIMA È CHE IL DIRETTO INTERESSATO AVREBBE DATO UNA DISPONIBILITÀ, CONDIZIONATA. LA SECONDA È LA POSSIBILITÀ DI UN… – IL QUIRINALE SMENTISCE: "NESSUN CONTATTO"