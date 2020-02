L'AMERICA È PRONTA PER UN PRESIDENTE GAY? QUESTA È LA DOMANDA CHE SI PONE RUSH LIMBAUGH, STORICA VOCE DEI CONSERVATORI PIÙ BIGOTTI, E SE LA PONE IN QUESTI TERMINI PERCHÉ COSÌ PUÒ TITILLARE GLI OMOFOBI PROIETTANDO IL PROBLEMA SU UNA NON MEGLIO PRECISATA ''AMERICA'', CHE NON ACCETTEREBBE I BACI SUL PALCO COL MARITO. IN REALTÀ NEI SONDAGGI IL 78% È INDIFFERENTE ALLE SCELTE SESSUALI DEI POLITICI (BASTA CHE SIANO COMPETENTI) - RISPONDE PETE: ''NON PRENDO LEZIONI SULLA FAMIGLIA DA LUI, E NOI SUL PALCO CI ABBRACCIAMO E BASTA''