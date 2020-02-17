FLASH! IL CORRIERE DELLA SEGA: SUL QUOTIDIANO APPARE UN REFUSO BIRICHINO. MATTEO SALVINI NON E' PIU' IL LEADER DELLA LEGA, BENSI' IL ''LEADER DELLA SEGA''. SOLO UN ERRORE DI BATTITURA? SULLA TASTIERA, ''L'' E ''S'' SONO PIUTTOSTO LONTANE...-
FLASH! IL CORRIERE DELLA SEGA: SUL QUOTIDIANO APPARE UN REFUSO BIRICHINO. MATTEO SALVINI NON E' PIU' IL LEADER DELLA LEGA, BENSI' IL ''LEADER DELLA SEGA''. SOLO UN ERRORE DI BATTITURA? SULLA TASTIERA, ''L'' E ''S'' SONO PIUTTOSTO LONTANE...-
PROSCIUTTO E MELONI – LA DUCETTA DI “FRATELLI D’ITALIA” OSTENTA SINTONIA CON SALVINI: “C’È UN DISEGNO PER SEPARARCI E METTERCI CONTRO. LA REALTÀ È CHE INSIEME FACCIAMO PAURA. LE FRIZIONI CI SONO MA IL LEGAME È FORTE” - “LE SPONDE INTERNAZIONALI? VADO DA CHI PUÒ AIUTARE L’ITALIA. SU “GIUSEPPI” TRUMP È STATO MAL CONSIGLIATO. CONTE È ESPRESSIONE DEL M5S, CHE HA CONCESSO ALLA CINA IL PASSEPARTOUT SU ALCUNI ASSET STRATEGICI…”
L'AMERICA È PRONTA PER UN PRESIDENTE GAY? QUESTA È LA DOMANDA CHE SI PONE RUSH LIMBAUGH, STORICA VOCE DEI CONSERVATORI PIÙ BIGOTTI, E SE LA PONE IN QUESTI TERMINI PERCHÉ COSÌ PUÒ TITILLARE GLI OMOFOBI PROIETTANDO IL PROBLEMA SU UNA NON MEGLIO PRECISATA ''AMERICA'', CHE NON ACCETTEREBBE I BACI SUL PALCO COL MARITO. IN REALTÀ NEI SONDAGGI IL 78% È INDIFFERENTE ALLE SCELTE SESSUALI DEI POLITICI (BASTA CHE SIANO COMPETENTI) - RISPONDE PETE: ''NON PRENDO LEZIONI SULLA FAMIGLIA DA LUI, E NOI SUL PALCO CI ABBRACCIAMO E BASTA''
CHI COMANDA DAVVERO ALLA SCALA? LE NUOVE-VECCHIE NOMINE DI FRANCESCHINI NEL CDA LASCIANO POCHI DUBBI: UN CONTENTINO A RENZI, E UNA CONFERMA PER LA VERA EMINENZA GRIGIA, IL FINANZIERE FRANCESCO MICHELI AL SUO TERZO MANDATO - HA FATTO FUORI PEREIRA E ORA HA SCELTO DOMINIQUE MEYER. E ALL’ORIZZONTE, DICIAMO TRA UN ANNO, CI SARÀ DA PARLARE DEL FUTURO DEL DIRETTORE MUSICALE, RICCARDO CHAILLY
RENZI PUNTA A TERREMOTARE LA SEGRETERIA ZINGARETTI E IL GOVERNO CONTE CANDIDANDO IN OGNI REGIONE UN ESPONENTE DI “ITALIA VIVA” CONTRO QUELLO DEL CENTROSINISTRA. LA CONFERMA È ARRIVATA IN QUESTE ORE: CONTRO IL LEGHISTA ZAIA, I RENZIANI NON STARANNO CON IL CANDIDATO APPOGGIATO DAL PD, IL CIVICO LORENZONI, MA CORRERANNO ALLEANDOSI CON CALENDA E BONINO. E BETTINI PREPARA IL CONTE TER...
QUESTO COMPLOTTO MI FA UNA PIPPA (VIDEO) - A FORNIRE IL FILMATO DI GRIVEAUX CHE SI MASTURBA È STATA ALEXANDRA DE TADDEO. L'AMANTE DEL POLITICO LO AVEVA RICEVUTO NEL MAGGIO 2018. UN MESE FA SI FIDANZA CON PJOTR PAVLENSKY, ARTISTA RUSSO PAZZOIDE E ANTI-MACRON, CHE LO PUBBLICA ONLINE. A DIFENDERLO ARRIVA L'AVVOCATO DI ASSANGE, ALTRO NEMICO DEL PRESIDENTE, MA LA POLIZIA GLI VIETA DI ASSUMERE L'INCARICO, SOSPETTANDOLO DI ESSERE UN COMPLICE…