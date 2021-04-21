FLASH - LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA HA RESPINTO IL RICORSO CONTRO IL PIANO EUROPEO DI RIPRESA ALLA BASE DEL RECOVERY FUND…-
FLASH - LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA HA RESPINTO IL RICORSO CONTRO IL PIANO EUROPEO DI RIPRESA ALLA BASE DEL RECOVERY FUND…-
STRAMILANO - DAGOSPIA FA “RISORGERE” LE STORICHE LANTERNE DEL CENTRO STORICO – MARCIA INDIETRO DEL FEROCE SINDACO SALA(DINO) CHE LE AVEVA MUTILATE (VIA IL GLOBO DI VETRO) CON L’INTERVENTO IMPROPRIO E INUTILE DELL’ENTE ELETTRICO A2A – DOPO LE PROTESTE DEI RESIDENTI E DEI PASSANTI È STATO COSI’ POSTO RIPARO ALLA NUDITA’ DEI LAMPIONI NEL SILENZIO OMERTOSO (E COMPLICE) DELLE GAZZETTE LOCALI
"TUTTI VOGLIONO ESSERE VERDI MA POI NON VOGLIONO LA PALA EOLICA DAVANTI A CASA" - IL SERMONE "GRETINO" DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA LASCIA IMMAGINARE NUOVE SUPPOSTE (ECO-TASSE?) PER I CITTADINI IN NOME DELL'AMBIENTE: "TUTTI VOGLIONO CONTINUARE A USARE I SOCIAL CHE PRODUCONO TANTE EMISSIONI. SI PARLA DI RINNOVABILI, MA POI NESSUNO LE VUOLE DAVVERO. L'EMERGENZA CLIMATICA RICHIEDE SACRIFICIO…"
MEMENTO COVID - L’ATTO D’ACCUSA DI MARIO DRAGHI: “NON ERAVAMO PRONTI AD AFFRONTARE LA PANDEMIA. I NOSTRI PIANI DI EMERGENZA ERANO OBSOLETI E INSUFFICIENTI” (SARANNO FISCHIATE LE ORECCHIE A RANIERI GUERRA E SPERANZA?) - L’INTERVENTO PER IL “GLOBAL HEALTH SUMMIT” E IL PIANO PER RIFORMARE IL SISTEMA SANITARIO E LA RICERCA - VIDEO
LASCHET O RADDOPPIA? - LA CDU HA DECISO: NONOSTANTE I SONDAGGI TERRIBILI E LA CONCORRENZA SPIETATA DEL BAVARESE SOEDER, IL CANDIDATO DEL PARTITO TEDESCO ALLA CANCELLERIA SARÀ ARMIN LASCHET – MA SENZA ANGELA MERKEL EMERGONO TUTTE LE FRAGILITÀ E LE LOTTE INTESTINE – E INFATTI NEI SONDAGGI I VERDI DIVENTANO IL PRIMO PARTITO E VOLANO AL 28%
BORIS JOHNSON HA FATTO UN ALTRO GOL - DOPO IL SUCCESSO DELLA CAMPAGNA VACCINALE, IL PREMIER BRITANNICO HA AZZECCATO LA LINEA SULLA QUESTIONE SUPERLEGA: IL SUO PUGNO DI FERRO ("SIAMO PRONTI A TUTTO PER FERMARLA") HA COSTRETTO LE SQUADRE DELLA PREMIER A FARE DIETROFRONT: "IL GOVERNO NON STARA' A GUARDARE MENTRE UN PICCOLO GRUPPO DI MILIARDARI CREA UN CLUB CHIUSO"