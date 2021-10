POSTA! - CARO DAGO, A SINISTRA PENSANO SOLO ALLA COMUNITÀ LGBT E AGLI IMMIGRATI, A DESTRA SI CONCENTRANO SUL POPOLO NO-VAX/NO-PASS. MA CHI SI OCCUPA DI NOI "POVERI SFIGATI" ETERO VACCINATI? - JOE BIDEN È ARRIVATO A ROMA, PER IL G20, CON L'AIR FORCE ONE. NON AVEVA DETTO CHE BISOGNAVA INQUINARE DI MENO? CI ASPETTAVAMO CHE ATTRAVERSASSE L'OCEANO IN BARCA A VELA, COME GRETA THUNBERG...