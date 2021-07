D'ALEMAO - SE CI FOSSE IL PARTITO CINESE D'ITALIA, BAFFINO NE SAREBBE IL SEGRETARIO ONORARIO. OGGI LA VOLPE DEL TAVOLIERE PROCACCIA AFFARI PER LE SUE AZIENDE E I CLIENTI DELLA MULTINAZIONALE ERNST & YOUNG, DI CUI IN ITALIA È IL PRINCIPALE CONSULENTE, E OPERA NEI BALCANI E SI SPINGE PURE OLTRE. ANCHE IN CINA – IL RUOLO NEL DIRETTIVO DI 'SILK ROAD CITIES ALLIANCE', CHE VANTA TRA I SUOI MARCHI ANCHE L'AZIENDA AGRICOLA DI DALEMIX - L’INCONTRO CON IL PADRE DI CONTE NEGLI ANNI ’80, L'ANTICA SIMPATIA CON ALPA E LA CONSUETUDINE CON ARCURI (RICORDATE LA STORIA DEI VENTILATORI CINESI?)