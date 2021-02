SIETE PRONTI A UN ''GOVERNO DEL PRESIDENTE'' CON DRAGHI PREMIER SORRETTO DA UNA ''MAGGIORANZA URSULA'' CON FORZA ITALIA E APPOGGIO ESTERNO DELLA LEGA DI SALVINI? - FICO HA RAGGIUNTO IL QUIRINALE CON LE MANI VUOTE: “NON C’È MAGGIORANZA”. E PRIMA DI CONVOCARE DRAGHI AL QUIRINALE PER DOMANI, LA MUMMIA SICULA PRENDE A PESCI IN FACCIA UNA CLASSE POLITICA INDECENTE: NON SI VA A VOTARE CON LA PANDEMIA IN CORSO, UNA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ALLE PORTE, IL RECOVERY PLAN DA CONSEGNARE A FINE APRILE - E FA UN APPELLO AI PARTITI CHE SUONA COME: ORA DECIDO IO, FACCIO IL GOVERNO DI ALTO PROFILO E VOI, MANICA DI SCAPPATI DI CASA, LO DOVETE VOTARE (SALUTAME 'A CONTE!)