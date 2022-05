"PUTIN È UN CRIMINALE DI GUERRA CHE ORA E’ SCESO A NUOVI LIVELLI DI DEPRAVAZIONE. BIDEN? UN CODARDO PRONTO A SACRIFICARE GLI UCRAINI PER UNA GUERRA CHE RISCHIA DI CONTINUARE ALL'INFINITO” - L'EX MINISTRO GRECO VAROUFAKIS HA UNO SGANASSONE PER TUTTI: “IL BATTAGLIONE AZOV È UN GRUPPO NAZISTA LA CUI ESISTENZA NON DOVREBBE ESSERE TOLLERATA E ZELENSKY NON HA SCUSE QUANDO SI PRESENTA IN COMPAGNIA DEI NAZISTI - L’EUROPA DEVE PROMUOVERE UN ACCORDO DI PACE: IN CAMBIO DEL RITIRO DELLA RUSSIA, A PUTIN PUÒ ESSERE GARANTITA LA FINE DELLE SANZIONI"