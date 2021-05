CANDIDATO DOVE SEI? - IL CENTRODESTRA E' IN TILT PER LE AMMINISTRATIVE: NON CI SONO NOMI FORTI - IL GENERALE NISTRI, PROPOSTO DA SALVINI E BOCCIATO DALLA MELONI - IL GENERALE GRAZIANO HA RIFIUTATO - BERLUSCONI PROVERA' A CONVINCERE SIA BERTOLASO SIA LETIZIA MORATTI: MA AMBEDUE VOGLIONO PIENI POTERI MA GIORGIA E MATTEO NON MOLLONO - QUOTATISSIMO PAOLO DAMILANO A TORINO CHE PIACE ANCHE A SINISTRA…