A URSULA CI PENSA LA PALOMBA - ''LA COMMISSIONE PARLA DI 'DIFESA DELLO STILE DI VITA EUROPEO'? ISTITUISCANO UN SERVIZIO CIVILE PER GLI IMMIGRATI: SEI MESI PER IMPARARE LA LINGUA, L'EDUCAZIONE, IL RISPETTO. INSOMMA, USI E COSTUMI. CHI HA DIRITTO DI STARE QUI DA NOI HA ANCHE IL DOVERE DI CONOSCERE LA CONVIVENZA CIVILE - IL GOVERNO FUNZIONERÀ: NON PIACE A NESSUNO, DAI GIORNALISTI ALLA GENTE PER STRADA, QUINDI… - SOGNO DI CONDURRE 'STRISCIA' PER UNA SERA''