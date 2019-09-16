FLASH! DOMENICA PROSSIMA SALVINI PER UN ''UNO CONTRO TUTTI'' A ''LIVE-NON È LA D'URSO''. RIUSCIRÀ A RISOLLEVARE LE SORTI DEGLI ASCOLTI DI BARBARIE E DEL CONSENSO LEGHISTA?-
FLASH! DOMENICA PROSSIMA SALVINI PER UN ''UNO CONTRO TUTTI'' A ''LIVE-NON È LA D'URSO''. RIUSCIRÀ A RISOLLEVARE LE SORTI DEGLI ASCOLTI DI BARBARIE E DEL CONSENSO LEGHISTA?-
A URSULA CI PENSA LA PALOMBA - ''LA COMMISSIONE PARLA DI 'DIFESA DELLO STILE DI VITA EUROPEO'? ISTITUISCANO UN SERVIZIO CIVILE PER GLI IMMIGRATI: SEI MESI PER IMPARARE LA LINGUA, L'EDUCAZIONE, IL RISPETTO. INSOMMA, USI E COSTUMI. CHI HA DIRITTO DI STARE QUI DA NOI HA ANCHE IL DOVERE DI CONOSCERE LA CONVIVENZA CIVILE - IL GOVERNO FUNZIONERÀ: NON PIACE A NESSUNO, DAI GIORNALISTI ALLA GENTE PER STRADA, QUINDI… - SOGNO DI CONDURRE 'STRISCIA' PER UNA SERA''
ECCO COSA C’E’ DIETRO L’ADDIO DI RENZI AL PD: PER I FEDELISSIMI DI MATTEUCCIO L'ANNUNCIO DELLA SCISSIONE CI SARA’ DOMANI SERA A “PORTA A PORTA” – CON L’USCITA DELL’EX ROTTAMATORE RIENTRERANNO NEL PD BERSANI E D’ALEMA – BETTINI: "SE RENZI ESCE NON E’ UNO SCANDALO" - IL PROBLEMA, MAGARI, SARA’ PER CONTE VISTO CHE I RENZIANI GIA' AFFILANO LE ARMI: “DOBBIAMO SFIDARE IL M5S SU TUTTO”
CHE POLITICA SAREBBE SENZA “OSHO” PALMAROLI: “LA CRISI? SALVINI CREDO ABBIA FATTO UN GRAVE ERRORE POLITICO. AVREBBE DOVUTO IMMAGINARE CHE SI SAREBBE FATTO TUTTO ALL'INTERNO DEI PALAZZI PER EVITARE LE ELEZIONI. RENDENDO POSSIBILE ANCHE UNA ALLEANZA CONTRONATURA COME QUELLA TRA PD E CINQUESTELLE…” - “LA VIGNETTA CHE HA AVUTO PIÙ SUCCESSO NELL'ESTATE DELLA CRISI TRA LEGA E GRILLINI? E' QUELLA IN CUI..."