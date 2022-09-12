FLASH! - DOPO IL VIAGGIO IN CANADA, IL PAPA HA INIZIATO AD ANDARE, MOLTO DISCRETAMENTE, TRE VOLTE ALLA SETTIMANA AL POLICLINICO GEMELLI: NE ESCE DOPO CIRCA UN'ORA E MEZZO. STA SUBENDO UN TRATTAMENTO RADIOLOGICO? E PERCHÉ?-
FLASH! - DOPO IL VIAGGIO IN CANADA, IL PAPA HA INIZIATO AD ANDARE, MOLTO DISCRETAMENTE, TRE VOLTE ALLA SETTIMANA AL POLICLINICO GEMELLI: NE ESCE DOPO CIRCA UN'ORA E MEZZO. STA SUBENDO UN TRATTAMENTO RADIOLOGICO? E PERCHÉ?-
L’ARABIA E L’ORGOGLIO – NATALIA ASPESI DIFENDE RENZI E LE SUE SBANDATE PER BIN SALMAN: “LO ACCUSANO DEL MASSIMO DELITTO, I RAPPORTI CON L'ARABIA SAUDITA. UN PAESE ASSASSINO CERTO, MA CON CUI L'ITALIA HA UN OTTIMO LEGAME: CI OPERANO UNA CINQUANTINA DI AZIENDE COMPRESE LE FERROVIE DELLO STATO, E IL NOSTRO LUSSO, DA ARMANI A PRADA, LAGGIÙ È VENERATO. FINANZIAMO ANCHE EVENTI CULTURALI COME SEMINARI E CONFERENZE TENUTI DA ITALIANI E EVENTI MUSICALI, SETTIMANE DELLA CUCINA ITALIANA, MOSTRE FOTOGRAFICHE, ARTE. SOLO RENZI È COLPEVOLE?”
MENTRE LETTA SI E’ INCARTATO CON LA MINI-AMMUCCHIATA CON FRATOIANNI E DI MAIO, ORLANDO, FIUTANDO L’ARIA DA CONGRESSO PD, PRENDE LE DISTANZE DA ENRICHETTO E PARLA DI CAMPO LARGHISSIMO: "SE VINCIAMO UN GOVERNO CON M5S E TERZO POLO" - TRA I PARLAMENTARI DEM, CIRCOLA LA PREOCCUPAZIONE CHE IN CASO DI SCONFITTA LA SINISTRA PD POSSA MEDITARE DI STACCARSI DALLA CASA MADRE PER CREARE, MAGARI IN COMBUTTA CON CONTE, UNA "COSA ROSSA". NON È PASSATO INOSSERVATO IL "LIKE" DI NICOLA ZINGARETTI AD UN VIDEO DI CONTE…