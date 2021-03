“LO FACCIO PER AMORE DELLA POLITICA” - ENRICO LETTA COME DAGO-ANTICIPATO HA DETTO SÌ: SARÀ LUI IL SEGRETARIO DEL PD - L’ANNUNCIO IN UN VIDEO SU TWITTER DAL SAPORE BIBLICO: “IO CREDO ALLA FORZA DELLA PAROLA, CHIEDO A QUELLI CHE VOTERANNO DI ASCOLTARE LA MIA PAROLA, NON CERCO L'UNANIMITÀ, CERCO LA VERITÀ” – VIDEO