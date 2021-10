POLVERE DI CINQUESTELLE - I GRILLINI SONO SEMPRE PIÙ INCAZZATI PER LA SVOLTA “EXTRAVERGINE D’ULIVO” DI CONTE: A ROMA VIRGINIA RAGGI È INCAZZATA NERA PER L’ABBANDONO DI “GIUSEPPI”, CHE L’HA LASCIATA SOLA DOPO LA DISFATTA PER CORRERE TRA LE BRACCIA DI MANFREDI A NAPOLI. IL PIANO B DI BEPPE GRILLO È PROPRIO QUELLO DI INCORONARE “VIRGINIK” LEADER DEL MOVIMENTO - LA SINDACA USCENTE (ANZI, USCITA) STASERA RICEVE IL TAPIRO D’ORO DA “STRISCIA”: “NON LASCIO LA POLITICA. STIAMO GIÀ COSTRUENDO IL FUTURO”