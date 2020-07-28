angelo agovino GAETANO MARUCCIA Enzo Bernardini teo luzi giovanni nistri
FLASH! - I FATTACCI DEI CARABINIERI DI PIACENZA PESERANNO COME UN MACIGNO SULLA RICONFERMADEL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA, GIOVANNI NISTRI, IN SCADENZA IL PROSSIMO GENNAIO - IN DISCESA LE QUOTAZIONI DEI GENERALI GAETANO MARUCCIA ED ENZO BERNARDINI. IN PISTA ANGELO AGOVINO E TEO LUZI...- FOTO-
NON SIAMO NEGAZIONISTI, È IL GOVERNO A NEGARE CHE L'EMERGENZA SIA FINITA - SABINO CASSESE ERA AL CONVEGNO CON SGARBI E BOCELLI: ''LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA SAREBBE LA DICHIARAZIONE UFFICIALE DI UNO STATO DI FATTO CHE NON C’È. LA MOTIVAZIONE CHE È STATA DATA (PER COMPRARE I BANCHI MONOPOSTO E LE MASCHERINE PER LE SCUOLE) È RISIBILE'' - BECCHI: ''CONTE VUOLE LO STATO DI EMERGENZA PERMANENTE, FACENDO VALERE UNA LOGICA "SECURITARIA": PIÙ CHE RISOLVERE LE EMERGENZE, IMPEDIRE CHE SI VERIFICHINO''
CASALINO PUÒ PRENDERE TUTTE LE DISTANZE CHE VUOLE, MA DEL COMPAGNO ERA ANCHE SOCIO. E PER QUESTO È PARTITA LA SEGNALAZIONE ALL'ANTIRICICLAGGIO, ESSENDO TA-ROCCO PERSONA ''POLITICAMENTE ESPOSTA'' - TUTTI I TWEET: ''MA CON LA LEGGE ZAN IL FIDANZATO DI CASALINO SI PUÒ INDAGARE O È OMOFOBIA?'' - ''IN TANTI ANNI NON HO MAI SENTITO UNO DEL PD DIFENDERE I FAMILIARI DI RENZI OGGI SONO TUTTI SCHIERATI A DIFENDERE IL FIDANZATO DI CASALINO'' - '' SECONDO ME, IL FIDANZATO CUBANO È INNOCENTE. QUESTA È UNA MOSSA DI GIUSEPPI PER TENERSI CASALINO TUTTO PER SÉ!''
DI MAIO SI È ROTTO LE PALLE DI CONTE E DEI SUOI AMOROSI SENSI CON IL PD SUI MIGRANTI: SE CONTINUANO AD ARRIVARE TUNISINI CON BARBONCINO AL GUINZAGLIO LE TENSIONI SOCIALI DI CUI PARLA LAMORGESE UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE ARRIVERANNO MOLTO PRIMA DELL'AUTUNNO - LUIGINO IERI SEMBRAVA SALVINI QUANDO HA PARLATO DI “QUESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA”: L’AVVOCATO DI PADRE PIO SI FA BELLO CON I FONDI EUROPEI E SCARICA LE ROTTURE DI PALLE AI MINISTERI. E INTANTO IN SICILIA SI RISCHIA LA BOMBA SANITARIA
GIALLOROSSI RIMANDATI A SETTEMBRE – DALLE PRESIDENZE DELLE COMMISSIONI AL MINI-RIMPASTO DI GOVERNO: PER EVITARE LITI E VELENI NELLA MAGGIORANZA C’E’ CHI SPINGE PER CONGELARE TUTTO A DOPO LE REGIONALI - FASSINO VUOLE LA COMMISSIONE ESTERI MA C'È IL VETO M5S – IN CORSA ANCHE LA BOLDRINOVA. I RENZIANI PUNTANO 2 COMMISSIONI, LEU INSISTE SU GRASSO. CRIMI (M5s) VORREBBE RICONFERMARE TUTTI I PRESIDENTI USCENTI. MA…