23 dic 2022 17:42

FLASH! - IL FATTO CHE GIORGIA MELONI NON LO CHIAMI MAI PER UN CONSIGLIO O PER CONOSCERE IL SUO PROFONDO PENSIERO SULLO STATO GEOPOLITICO DEL MONDO, FA IMPAZZIRE SILVIO BERLUSCONI. IN COMPENSO, HA TROVATO UN INTERLOCUTORE CHE LO STA ARMATO DI SANTA PAZIENZA AD ASCOLTARE NELLA PERSONA DI MATTEO RENZI, CHE NON PERSO SPERANZE DI EREDITARE FORZA ITALIA. MA A INFRANGERE I SUOI SOGNI DI CONQUISTA C'E' MARINA BERLUSCONI...