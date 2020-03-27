FLASH! - FERMI TUTTI! TRUMP STA PAGANDO DURAMENTE IL CORORONAVIRUS: L'ULTIMO SONDAGGIO RISERVATO VEDE BIDEN SORPASSARE IL PARRUCCHINO DI DONALD...-
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IL FUORIONDA DA RIDERE DEL DISCORSO DI MATTARELLA ALLA NAZIONE: "EH GIOVANNI, NON VADO DAL BARBIERE NEANCHE IO" – VIDEO STRACULT INTEGRALE - NEL DISCORSO AGLI ITALIANI, IL PRESIDENTE HA COMMENTATO L’ESITO DI MERDA DEL VERTICE EUROPEO E HA RIVOLTO UN ULTIMATUM ALL’UNIONE EUROPEA: “L’EUROPA CAPISCA LA GRAVITÀ DELLA MINACCIA, O SARÀ TARDI” - CHIARAMENTE LA RAI HA BUCATO MATTARELLA...
DRAGHI È SCESO IN CAMPO MA PER ORA ALLONTANA LE SIRENE DI PALAZZO CHIGI (QUI IL SUO EDITORIALE IN ITALIANO, INTEGRALE) - L'IMBARAZZO CON CUI LA MAGGIORANZA ACCOGLIE L'INTERVENTO DELL'EX NUMERO UNO DELLA BCE RAPPRESENTA BENE LE DIFFICOLTÀ DI UN PAESE STRETTO FRA L'EMERGENZA SANITARIA E LA TENUTA DEI CONTI, GLI EQUILIBRI POLITICI INTERNI E QUELLI INTERNAZIONALI. MA QUEST'ANNO IL NOSTRO DEBITO PUBBLICO ARRIVERÀ COME MINIMO AL 150% DEL PIL E…
LA SCUOLA DA BOCCIARE - L'EMERGENZA CORONAVIRUS HA MOSTRATO TUTTI I DISASTRI DELLA DIDATTICA A DISTANZA, CON MOLTI PROFESSORI CHE NON LA SANNO FARE O NON LA VOGLIONO PRATICARE - NON BASTA: LO STATO NON HA DOTATO NÉ GLI INSEGNANTI NÉ LE FAMIGLIE DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI ADATTI - COME AL SOLITO, TUTTO STA ALLA BUONA VOLONTÀ DEI SINGOLI PROF
IL PIANO DI "GIUSEPPI" PER FAR "RAGIONARE" LA MERKEL? IL SOLITO: SI TENTERÀ DI FAR CAPIRE CHE DA UNA CRISI POLITICA ED ECONOMICA DELL'ITALIA AVREBBERO TUTTO DA GUADAGNARCI I POPULISTI ALLA SALVINI. E POI, COL CROLLO DELL'ITALIA, IL DECLINO ECONOMICO-FINANZIARIO CONTAGEREBBE BEN PRESTO SPAGNA, FRANCIA, E ARRIVEREBBE IN GERMANIA. CONVERREBBE TUTTO CIÒ ALLA SIGNORA MERKEL? MA C'È ANCHE UN'ALTRA ARMA…
EURO-TRAGEDY - IL MINISTRO DEGLI ESTERI TEDESCO EVITA DI PARLARE DI EUROBOND: ''CI SONO ALTRI STRUMENTI SUFFICIENTI PER AVERE AIUTI'' - L'ECONOMISTA BELGA DE GRAUWE, PROFESSORE ALLA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS: ''SE FOSSI ITALIANO E VEDESSI CHE GLI ALTRI PAESI NON SONO DISPOSTI AD AIUTARE L'ITALIA, METTEREI IN DUBBIO L' APPARTENENZA ALL' UNIONE. MANCANO LE BASI MINIME DI SOLIDARIETÀ''