WAR FLASH! - DIPLOMAZIE AL LAVORO, COMPRESO IL VATICANO, PER APRIRE UN NEGOZIATO A MINSK E NON PERMETTERE A PUTIN DI INSTAURARE UN GOVERNO-FANTOCCIO A KIEV - "MAD VLAD" NON SI ASPETTAVA TANTE DIMOSTRAZIONI GIOVANILI "NO WAR" IN RUSSIA - HACKERATI I SISTEMI INFORMATICI DELL'ESERCITO UCRAINO (USANO IL TELEFONINO) - LA GUERRA NON RISOLLEVA I CONSENSI IN USA DI BIDEN - IL GAS CHE STA ARRIVANDO IN ITALIA E' IN QUANTITA' SUPERIORE A QUELLO DI UN MESE FA...