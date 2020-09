3 set 2020 11:47

FLASH! NEI GIORNI SCORSI IN UNA TURBOLENTA RIUNIONE CON LO STAFF DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, CONTE SI È LANCIATO IN DIFESA DEL SUO PORTAVOCE CASALINO, CONVINTO CHE I MEDIA BRUTTI E CATTIVI FACCIANO LE PULCI ALLA SUA VITA PRIVATA PER INDEBOLIRE NON SOLO UN UOMO PUBBLICO, MA PROPRIO LE ISTITUZIONI. CIOÈ PER L'AVVOCATO DEL POPOLO, CHI OSA PARLARE DEL FIDANZATO CHE FA TRADING SPERICOLATO (COI SOLDI PRESI IN PRESTITO DA ENTRAMBI) COMMETTE VILIPENDIO! A QUALCUNO IL PALAZZO HA DATO ALLA TESTA…