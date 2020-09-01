giuseppe conte rocco casalino giuseppe conte rocco casalino ROCCO CASALINO E JOSE CARLOS ALVAREZ ROCCO CASALINO E JOSE CARLOS ALVAREZ rocco casalino e jose carlos alvarez giuseppe conte marco impagliazzo rocco casalino
FLASH! NEI GIORNI SCORSI IN UNA TURBOLENTA RIUNIONE CON LO STAFF DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, CONTE SI È LANCIATO IN DIFESA DEL SUO PORTAVOCE CASALINO, CONVINTO CHE I MEDIA BRUTTI E CATTIVI FACCIANO LE PULCI ALLA SUA VITA PRIVATA PER INDEBOLIRE NON SOLO UN UOMO PUBBLICO, MA PROPRIO LE ISTITUZIONI. CIOÈ PER L'AVVOCATO DEL POPOLO, CHI OSA PARLARE DEL FIDANZATO CHE FA TRADING SPERICOLATO (COI SOLDI PRESI IN PRESTITO DA ENTRAMBI) COMMETTE VILIPENDIO! A QUALCUNO IL PALAZZO HA DATO ALLA TESTA…-
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UN’ALTRA MAZZATA PER ZINGA! IL SUO BRACCIO DESTRO ALESSIO D’AMATO, ASSESSORE ALLA SANITÀ DEL LAZIO, SOTTO INCHIESTA PER UN DANNO ERARIALE DA 275MILA EURO. AVREBBE USATO FONDI DI UNA ONLUS PER PAGARE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE - L'INDAGINE CONTABILE È ANCORA IN PIEDI, NONOSTANTE I FATTI CONTESTATI RISALGANO A CIRCA 15 ANNI FA. COSA DICE ZINGARETTI? FINORA SILENZIO COME SULLO SCANDALO MASCHERINE…