GIRAMENTO DI MELONI – “L'ITALIA NON PRENDERÀ IL MES, POSSO FIRMARE COL SANGUE” (CERTO, NON LO PRENDERA' MA VEDRETE CHE FIRMERA' LA RIFORMA. ALTRIMENTI PER IL SUO GOVERNO INIZIA LA FINE) – GIORGIA, OSPITE DI "PORTA A PORTA", CON IL CUORE IN MANO: "GLI ITALIANI NON SI ASPETTANO MIRACOLI, SANNO CHE LA SITUAZIONE È DIFFICILE. NON SONO UNA PERSONA CHE SI SPAVENTA, L’UNICA COSA CHE MI SPAVENTA È…” – “RISPETTO I SINDACATI MA QUALCUNO PENSA DAVVERO CHE MI SPAVENTINO LE MANIFESTAZIONI?” (NON DEVE AVERE PAURA NEMMENO DI SALVINI E BERLUSCONI, MA DI BRUXELLES...)