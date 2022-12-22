FLASH! - LA GITA A WASHINGTON DI ZELENSKY E' STATA CHIESTA DA BIDEN PER COINVOLGERE EMOTIVAMENTE I REPUBBLICANI PER GLI AIUTI MILIARDARI A FAVORE DELL'UCRAINA, CHE SARANNO VOTATI A META' GENNAIO E I REPUBBLICANI HANNO LA MAGGIORANZA ALLA CAMERA. TANT’È CHE KEVIN MCCARTHY, IL LEADER DEI CONSERVATORI IN PREDICATO A PRENDERE IL POSTO DI SPEAKER DI NANCY PELOSI, ERA ASSENTE AL DISCORSO DI ZELENSKY, POI È RIAPPARSO PER DICHIARARE CHE ''CI SONO MOLTE ALTRE PRIORITÀ IN CASA. BISOGNA QUINDI PENSARCI I DUE VOLTE…''

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politica

GIRAMENTO DI MELONI – “L'ITALIA NON PRENDERÀ IL MES, POSSO FIRMARE COL SANGUE” (CERTO, NON LO PRENDERA' MA VEDRETE CHE FIRMERA' LA RIFORMA. ALTRIMENTI PER IL SUO GOVERNO INIZIA LA FINE) – GIORGIA, OSPITE DI "PORTA A PORTA", CON IL CUORE IN MANO: "GLI ITALIANI NON SI ASPETTANO MIRACOLI, SANNO CHE LA SITUAZIONE È DIFFICILE. NON SONO UNA PERSONA CHE SI SPAVENTA, L’UNICA COSA CHE MI SPAVENTA È…” – “RISPETTO I SINDACATI MA QUALCUNO PENSA DAVVERO CHE MI SPAVENTINO LE MANIFESTAZIONI?” (NON DEVE AVERE PAURA NEMMENO DI SALVINI E BERLUSCONI, MA DI BRUXELLES...)

ONESTÀ-TÀ-TÀ – SUL DEPUTATO DEL M5S, RICCARDO TUCCI, PENDE UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO PER UNA PRESUNTA FRODE FISCALE DI 700MILA EURO. PECCATO CHE, PER LA QUARTA VOLTA IN UN ANNO E MEZZO, SIA SALTATA L’UDIENZA PRELIMINARE NELLA QUALE IL GIUDICE AVREBBE DOVUTO DECIDERE SULLA RICHIESTA DELLA PROCURA DI VIBO VALENTIA – LA PRESCRIZIONE DEL CASO SI AVVICINA E I VERTICI GRILLINI SONO IN IMBARAZZO PER LA VICENDA CHE COINVOLGE UNO DEI VOLTI PIÙ NOTI DEL MOVIMENTO IN CALABRIA…

PER NATALE FATEVI REGALARE UNA CARTUCCIERA, INIZIA LA STAGIONE DEL SAFARI METROPOLITANO! - SEBASTIANO MESSINA: “TRA QUALCHE SETTIMANA UNA NUOVA FIGURA UMANA FARÀ LA SUA APPARIZIONE NELLE NOSTRE CITTÀ: IL CACCIATORE URBANO - POTRÀ ABBATTERE LIBERAMENTE LE SPECIE DI FAUNA SELVATICA CHE METTONO IN PERICOLO PEDONI E AUTOMOBILISTI, CIOÈ SOPRATTUTTO IL CINGHIALE CHE ORMAI NELLA CAPITALE HA DIRITTO ALLA CITTADINANZA VISTO CHE È DIVENTATO ROMANO COME IL GABBIANO DI FIUME E IL TOPO DI CITTÀ...”

LO SCIVOLONE DI NORDIO – PER ATTACCARE I PM SULL'USO DELLE INTERCETTAZIONI IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA HA CITATO IL CASO PALAMARA (“LA PORCHERIA È CONTINUATA ANCHE DOPO LA LEGGE ORLANDO”) – FITTIPALDI (“DOMANI”): “NORDIO NON SEMBRA CONOSCERE BENE LA MATERIA DI CUI DISCETTA: LA LEGGE ORLANDO SI APPLICA AI ‘PROCEDIMENTI ISCRITTI DOPO IL 31 AGOSTO 2020’. PECCATO CHE LE INVESTIGAZIONI SU PALAMARA SIANO DEL MAGGIO 2019, E CHE LA GESTIONE DELLE INTERCETTAZIONI SIA STATA REGOLATA DALLA NORMATIVA PRECEDENTE”   