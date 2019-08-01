FLASH! - GOVERNO ADDIO E CONTE PREPARA IL BEAUTY-CASE: ''LA CONFERENZA STAMPA DIEL PREMIER CONTE, FISSATA PER DOMANI ALLE 11 A PALAZZO CHIGI, E' RINVIATA A DATA DA DESTINARSI..."-
FLASH! - GOVERNO ADDIO E CONTE PREPARA IL BEAUTY-CASE: ''LA CONFERENZA STAMPA DIEL PREMIER CONTE, FISSATA PER DOMANI ALLE 11 A PALAZZO CHIGI, E' RINVIATA A DATA DA DESTINARSI..."-
QUANDO SI VOTA? – LA FINESTRA ELETTORALE DI SETTEMBRE SI È CHIUSA IL 20 LUGLIO, MA NON È DETTO CHE NON SI POSSA ANCORA VOTARE NEL 2019, QUALORA CADESSE IL GOVERNO E NON CI FOSSE UNA MAGGIORANZA ALTERNATIVA – SE MATTARELLA SCIOGLIE LE CAMERE A RIDOSSO DI FERRAGOSTO, LE PRIME DATE UTILI PER VOTARE SAREBBERO IL 13 O IL 20 OTTOBRE. C’È DI MEZZO LA SESSIONE DI BILANCIO, MA…
DAGOESCLUSIVO! - SALVINI POTREBBE RIMANERE AL GOVERNO SOLO SE ALCUNI MINISTRI (TONINELLI, TRIA, TRENTA) FACESSERO UN PASSO INDIETRO. IL M5S NON PUÒ ACCETTARE UN SIMILE DIKTAT. NON SOLO, UN TALE RIMPASTO PASSA SOLO ATTRAVERSO LE DIMISSIONI DEL PREMIER - COLLOQUIO CONTE-MATTARELLA, FORMALMENTE SOLO DI CARATTERE INFORMATIVO - SI VA DECISI VERSO LA CRISI DI GOVERNO CON ELEZIONI A OTTOBRE
“A SABAUDIA CI SARÀ UNA GROSSA NOTIZIA” – COSA DIRÀ MATTEO SALVINI AL COMIZIO SUL LITORALE PONTINO? IL TRUCE HA CHIAMATO A RACCOLTA PARLAMENTARI, AMMINISTRATORI E I SOTTOSEGRETARI GARAVAGLIA E DURIGON PERCHÉ FARÀ UN ANNUNCIO IMPORTANTE. STACCHERÀ LA SPINA AL GOVERNO?
DOVE SONO FINITI I 49 MILIONI DELLA LEGA? – DOPO BOSSI ,ANCHE FRANCESCO BELSITO SI TOGLIE I MACIGNI DALLE SCARPE: “CHIEDETELO A MARONI E SALVINI. STO VALUTANDO DI FARE UN’AZIONE LEGALE” – BOSSI SOSTIENE DI AVER PRESO QUEI SOLDI E DI AVERLI LASCIATI ELLE CASSE DEL PARTITO MA ALLORA CHE FINE HANNO FATTO? L’EX TESORIERE: “NON POSSO SAPERE COME LI HANNO USATI DOPO. IO HO LA COSCIENZA A POSTO. HO LASCIATO I CONTI IN ORDINE…”
ARRIVA LA CRISI DI GOVERNO? – DOPO IL VOTO SULLA TAV AL SENATO MATTEO SALVINI HA MANDATO UN MESSAGGIO SU WHATSAPP A TUTIT I PARLAMENTARI LEGHISTI: “NON ALLONTANATEVI PER LE FERIE” – LUI E DI MAIO NON SI PARLANO PIÙ E ANCHE OGGI IN AULA SI SONO IGNORATI PALESEMENTE – PARAGONE: “LA CRISI POTREBBE ARRIVARE DA QUI A GIORNI. COSA CI SARÀ DOPO? RIMPASTO, CONTE-BIS OPPURE…” – VIDEO