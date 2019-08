QUANDO SI VOTA? – LA FINESTRA ELETTORALE DI SETTEMBRE SI È CHIUSA IL 20 LUGLIO, MA NON È DETTO CHE NON SI POSSA ANCORA VOTARE NEL 2019, QUALORA CADESSE IL GOVERNO E NON CI FOSSE UNA MAGGIORANZA ALTERNATIVA – SE MATTARELLA SCIOGLIE LE CAMERE A RIDOSSO DI FERRAGOSTO, LE PRIME DATE UTILI PER VOTARE SAREBBERO IL 13 O IL 20 OTTOBRE. C’È DI MEZZO LA SESSIONE DI BILANCIO, MA…