“LA GUERRA IN UCRAINA, SE FOSSI RIMASTO PRESIDENTE, NON SAREBBE MAI SCOPPIATA” – LE CONFESSIONI DI CAPODANNO DI DONALD TRUMP: L’EX PRESIDENTE AMERICANO HA ATTOVAGLIATO A MAR-A-LAGO L’AMICO ITALIANO PAOLO ZAMPOLLI, AMBASCIATORE ALL’ONU, E SI È SFOGATO: HA CHIESTO INFORMAZIONI SUL GOVERNO MELONI, POI È PARTITO IN QUARTA CONTRO I DEMORATICI DELLA SINISTRA RADICALE (“MARXISTI LUNATICI”) E I SUOI NEMICI ALL’INTERNO DEL PARTITO REPUBBLICANO – MA TRA UNA STILETTATA A MURDOCH E UN ATTACCO A DESANTIS, SI DIMENTICA DI ACCENNARE AI SUOI GUAI GIUDIZIARI…