IL VANGELO SECONDO MATTEO – SALVINI INTERVISTATO DA “OGGI”: “NON C’È ALCUN CONTRASTO CON LA CHIESA. IL PAPA? PER ME SAREBBE UN GRANDE ONORE INCONTRARLO” – “I CATTOLICI DOVREBBERO FIDARSI DI ME PERCHÉ LA NOSTRA PROPOSTA È CHIARA E TRASPARENTE. QUASI ‘EVANGELICA’” - “I GRILLINI? PER MESI COME SAN FILIPPO NERI HO RIPETUTO ‘STATE BUONI, SE POTETE, MA POI SI È SUPERATA UNA CERTA SOGLIA” – SE QUELLI DEL ‘VADE RETRO’ SI FACESSERO UN GIRO PER STRADA SI ACCORGEREBBERO DI…” - VIDEO