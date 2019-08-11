FLASH! - UNA GRANDE COALIZIONE CONTRO SALVINI? CI STA LAVORANDO L’IMMARCESCIBILE GIANNI LETTA. CONTATTI CON RENZI, PATTO DEL NAZARENO 2. COSA NE DICE ZINGARETTI?

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IL VANGELO SECONDO MATTEO – SALVINI INTERVISTATO DA “OGGI”: “NON C’È ALCUN CONTRASTO CON LA CHIESA. IL PAPA? PER ME SAREBBE UN GRANDE ONORE INCONTRARLO” – “I CATTOLICI DOVREBBERO FIDARSI DI ME PERCHÉ LA NOSTRA PROPOSTA È CHIARA E TRASPARENTE. QUASI ‘EVANGELICA’” - “I GRILLINI? PER MESI COME SAN FILIPPO NERI HO RIPETUTO ‘STATE BUONI, SE POTETE, MA POI SI È SUPERATA UNA CERTA SOGLIA” – SE QUELLI DEL ‘VADE RETRO’ SI FACESSERO UN GIRO PER STRADA SI ACCORGEREBBERO DI…” - VIDEO

CASALINO PARTY – IL PIÙ IMPLAUSIBILE, ARROGANTE, VOLGARE, PORTAVOCE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE LA STORIA RICORDI, GUADAGNA UN PACCO DI SOLDI, VIAGGIA IN BUSINESS, VIVE COME UN NABABBO E IN QUESTO MOMENTO IN CUI TUTTO VA A PUTTANE È IN VACANZA COL SUO FIDANZATO CUBANO – IL SUO CAPOLAVORO: L'INVENZIONE DI CONTE. SOLO GRAZIE ALLE MANIPOLAZIONI CASALINE È DIVENTATO DI VOLTA IN VOLTA AVVOCATO DEL POPOLO, ASPIRANTE SUCCESSORE DI DI MAIO, ASPIRANTE SUCCESSORE DI SE STESSO (CONTE BIS), ASPIRANTE RISERVA DELLA REPUBBLICA