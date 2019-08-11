FLASH! - UNA GRANDE COALIZIONE CONTRO SALVINI? CI STA LAVORANDO L’IMMARCESCIBILE GIANNI LETTA. CONTATTI CON RENZI, PATTO DEL NAZARENO 2. COSA NE DICE ZINGARETTI?-
FLASH! - UNA GRANDE COALIZIONE CONTRO SALVINI? CI STA LAVORANDO L’IMMARCESCIBILE GIANNI LETTA. CONTATTI CON RENZI, PATTO DEL NAZARENO 2. COSA NE DICE ZINGARETTI?-
L'INCIUCIO ME LO CIUCCIO - DOPO GRILLO FA OUTING ANCHE RENZI? DOMANI SUL "CORRIERE" POTREBBE ESSERCI LA RICETTA DELL'EX PREMIER PER "SALVARE" L'ITALIA DA SALVINI - DAL PARTITO DI ZINGARETTI E' GIA' SCATTATO L'ALLARME ROSSO: "LA LINEA 'MAI CON I M5S' E' STATA DECISA E VOTATA 15 GIORNI FA DALLA DIREZIONE NAZIONALE DEL PD QUANDO SI E' DISCUSSIO DELL'ODG CALENDA, COL PRESSING DEI RENZIANI..."
UN GRILLO PER RENZI: "SALVIAMO L'ITALIA DAI BARBARI!" - PUR DI RICACCIARE SALVINI ALL'INFERNO, BEPPE-MAO APRE ALL'ALLEANZA CON IL PD RENZISTA: "ALTRO CHE ELEZIONI! SALVIAMO IL PAESE DAL RESTYLING IN GRIGIOVERDE DELL'ESTABLISHMENT" – “LA VITA SCORRE PER CICLI: PRIMA ERI UNO CHE TENTAVA DI TENERE DURO CON SALVINI E ADESSO, SOLO PERCHÉ LUI È NEL PIENO DEL SUO CICLO DI VUOTO INTAMARRIMENTO TU DEVI MORIRE?"
IL VANGELO SECONDO MATTEO – SALVINI INTERVISTATO DA “OGGI”: “NON C’È ALCUN CONTRASTO CON LA CHIESA. IL PAPA? PER ME SAREBBE UN GRANDE ONORE INCONTRARLO” – “I CATTOLICI DOVREBBERO FIDARSI DI ME PERCHÉ LA NOSTRA PROPOSTA È CHIARA E TRASPARENTE. QUASI ‘EVANGELICA’” - “I GRILLINI? PER MESI COME SAN FILIPPO NERI HO RIPETUTO ‘STATE BUONI, SE POTETE, MA POI SI È SUPERATA UNA CERTA SOGLIA” – SE QUELLI DEL ‘VADE RETRO’ SI FACESSERO UN GIRO PER STRADA SI ACCORGEREBBERO DI…” - VIDEO
CASALINO PARTY – IL PIÙ IMPLAUSIBILE, ARROGANTE, VOLGARE, PORTAVOCE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE LA STORIA RICORDI, GUADAGNA UN PACCO DI SOLDI, VIAGGIA IN BUSINESS, VIVE COME UN NABABBO E IN QUESTO MOMENTO IN CUI TUTTO VA A PUTTANE È IN VACANZA COL SUO FIDANZATO CUBANO – IL SUO CAPOLAVORO: L'INVENZIONE DI CONTE. SOLO GRAZIE ALLE MANIPOLAZIONI CASALINE È DIVENTATO DI VOLTA IN VOLTA AVVOCATO DEL POPOLO, ASPIRANTE SUCCESSORE DI DI MAIO, ASPIRANTE SUCCESSORE DI SE STESSO (CONTE BIS), ASPIRANTE RISERVA DELLA REPUBBLICA
DALLE STELLE ALLE STALLE – LUIGINO GONGOLA DOPO LE PAROLE DI GRILLO, CHE HA APERTO ALLA POSSIBILITÀ DI FARE NUOVE ALLEANZE E NON ANDARE A ELEZIONI: “IL VERO CAMBIAMENTO È IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI. LE VERE ELEZIONI SI FANNO CON 345 POLTRONE IN MENO”. E LUI INCATENATO ALLA SUA, PER EVITARE DI TORNARE DISOCCUPATO…