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COME E’ RIUSCITA LA CINA A INCANTARE BEPPE-MAO? - IL CUCU’ DI SEBASTIANO MESSINA: “DICE GRILLO CHE ABBIAMO SBAGLIATO TUTTO. CONTRO IL COVID DOVEVAMO ADOTTARE SUBITO LA ‘STRATEGIA CONTAGI ZERO’ DELLA CINA. AH, SE AL GOVERNO CI FOSSE STATO IL MOVIMENTO 5 STELLE!” - “LA STAMPA”: “GLI CONSIGLIEREMMO DI USCIRE DI CASA E PROPORRE UN NUOVO LOCKDOWN A QUALCHE COMMERCIANTE DELLA SUA GENOVA. IN CASO ANDASSE MALE, POTREBBE ANDARE IN CINA PER TOCCARE CON MANO “I DIRITTI UMANI” DEGLI UIGURI, IMPRIGIONATI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DELLO XINJIANG…”

LA SITUAZIONE È BRUTTA E PURE CONFUSA: SE BRUXELLES NON RICEVE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL PNRR, LA SECONDA RATA DA 25 MILIARDI RESTERÀ NATURA MORTA - A QUESTO PUNTO: O MARIOPIO SI DÀ UNA SVEGLIATA, SMETTE DI MEDIARE CON I PARTITI A CACCIA DEL CONSENSO PER TRASLOCARE AL QUIRINALE E RITORNA IL PREMIER DECISIONISTA DI DUE MESI FA O È MEGLIO CHE SMAMMI A FARE IL NONNO NEL SUO BUEN RETIRO IN UMBRIA -  QUALCOSA SI MUOVE SUL COLLE. E NON SONO SCATOLONI. SE I NUMERI DELLA PANDEMIA PRENDONO IL VOLO, PARECCHI ESPONENTI DI PARTITI DIVERSI SONO PRONTI A FIRMARE UN APPELLO A MATTARELLA AFFINCHÉ PROLUNGHI LA PERMANENZA SUL COLLE PER UN ALTRO ANNO

IN KAZAKISTAN E’ INIZIATO IL REGOLAMENTO DI CONTI - IL PRESIDENTE TOKAYEV FA ARRESTARE IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI, KARIM MASIMOV, FEDELISSIMO DI NAZARBAYEV, CON L’ACCUSA DI “ALTO TRADIMENTO” - PER TOKAYEV LA RIVOLTA DI PIAZZA E’ STATO UN TENTATO GOLPE SOBILLATO DAGLI APPARATI DI SICUREZZA CHE AVREBBERO LASCIATO CAMPO LIBERO AI MANIFESTANTI - MA IL SOSPETTO E’ CHE IL PRESIDENTE STIA PURGANDO I PEZZI DEL VECCHIO REGIME PER SALVARE SE STESSO - IL MISTERO SULLA SORTE DI NURSULTAN NAZARBAYEV…