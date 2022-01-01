FLASH - INSISTENTI VOCI DAL PALAZZO SOSTENGONO CHE DOMANI MARIO DRAGHI, IN CONFERENZA STAMPA, DIRA’ CHE NON E’ CANDIDATO AL QUIRINALE...-
FLASH - INSISTENTI VOCI DAL PALAZZO SOSTENGONO CHE DOMANI MARIO DRAGHI, IN CONFERENZA STAMPA, DIRA’ CHE NON E’ CANDIDATO AL QUIRINALE...-
IL DOTTOR SOTTILE A ROTTA DI COLLE - UN MINISTRO SPIFFERA AL “CORRIERE”: “L'ELEZIONE DI AMATO AL COLLE È CONTEMPORANEAMENTE LA COSA PIÙ SEMPLICE E ANCHE LA PIÙ DIFFICILE. SE LA LEGA NE FACESSE IL NOME ROMPENDO L'ATTUALE IMPASSE E SPARIGLIANDO, UN SECONDO DOPO SIA PD CHE CINQUE STELLE APRIREBBERO SENZA ESITAZIONI E AMATO VERREBBE ELETTO”
COME E’ RIUSCITA LA CINA A INCANTARE BEPPE-MAO? - IL CUCU’ DI SEBASTIANO MESSINA: “DICE GRILLO CHE ABBIAMO SBAGLIATO TUTTO. CONTRO IL COVID DOVEVAMO ADOTTARE SUBITO LA ‘STRATEGIA CONTAGI ZERO’ DELLA CINA. AH, SE AL GOVERNO CI FOSSE STATO IL MOVIMENTO 5 STELLE!” - “LA STAMPA”: “GLI CONSIGLIEREMMO DI USCIRE DI CASA E PROPORRE UN NUOVO LOCKDOWN A QUALCHE COMMERCIANTE DELLA SUA GENOVA. IN CASO ANDASSE MALE, POTREBBE ANDARE IN CINA PER TOCCARE CON MANO “I DIRITTI UMANI” DEGLI UIGURI, IMPRIGIONATI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DELLO XINJIANG…”
LA SITUAZIONE È BRUTTA E PURE CONFUSA: SE BRUXELLES NON RICEVE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL PNRR, LA SECONDA RATA DA 25 MILIARDI RESTERÀ NATURA MORTA - A QUESTO PUNTO: O MARIOPIO SI DÀ UNA SVEGLIATA, SMETTE DI MEDIARE CON I PARTITI A CACCIA DEL CONSENSO PER TRASLOCARE AL QUIRINALE E RITORNA IL PREMIER DECISIONISTA DI DUE MESI FA O È MEGLIO CHE SMAMMI A FARE IL NONNO NEL SUO BUEN RETIRO IN UMBRIA - QUALCOSA SI MUOVE SUL COLLE. E NON SONO SCATOLONI. SE I NUMERI DELLA PANDEMIA PRENDONO IL VOLO, PARECCHI ESPONENTI DI PARTITI DIVERSI SONO PRONTI A FIRMARE UN APPELLO A MATTARELLA AFFINCHÉ PROLUNGHI LA PERMANENZA SUL COLLE PER UN ALTRO ANNO
“BERLUSCONI O CE LA FA ALLA QUARTA VOTAZIONE OPPURE DIVENTERÀ QUASI IMPOSSIBILE” - I CONSIGLI DI CLEMENTE MASTELLA: “IL VERO PERICOLO SONO I FRANCHI TIRATORI NEL CENTRODESTRA. FUORI UN PO’ DI VOTI LI PRENDE PERCHÉ BERLUSCONI AL QUIRINALE LIBEREREBBE MOLTI DALLA PREOCCUPAZIONE CHE SI VADA SUBITO AL VOTO - SE NON CE LA FACESSE ALMENO POTRÀ CAPIRE CHI HA CERCATO DI FOTTERLO. COME? ALLA QUARTA VOTAZIONE CHIEDA A..."
IN KAZAKISTAN E’ INIZIATO IL REGOLAMENTO DI CONTI - IL PRESIDENTE TOKAYEV FA ARRESTARE IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI, KARIM MASIMOV, FEDELISSIMO DI NAZARBAYEV, CON L’ACCUSA DI “ALTO TRADIMENTO” - PER TOKAYEV LA RIVOLTA DI PIAZZA E’ STATO UN TENTATO GOLPE SOBILLATO DAGLI APPARATI DI SICUREZZA CHE AVREBBERO LASCIATO CAMPO LIBERO AI MANIFESTANTI - MA IL SOSPETTO E’ CHE IL PRESIDENTE STIA PURGANDO I PEZZI DEL VECCHIO REGIME PER SALVARE SE STESSO - IL MISTERO SULLA SORTE DI NURSULTAN NAZARBAYEV…