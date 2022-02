A SALVARCI LA VITA SARA' LA MACCHINA - DAL 6 LUGLIO, PER VOLERE DELL'UNIONE EUROPEA, TUTTE LE AUTO DI NUOVA OMOLOGAZIONE DOVRANNO AVERE UNA SPECIE DI SCATOLA NERA CHE IMPEDISCE DI ATTIVARE L'AUTO A CHI E' ALTICCIO - UN ALCOL TEST DIGITALE VERIFICHERÀ SE SEI ENTRO I LIMITI (IN ITALIA 0,5 GRAMMI PER LITRO NEL SANGUE), ALTRIMENTI SARÀ IMPOSSIBILE METTERE IN MOTO...