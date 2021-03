5 mar 2021 13:46

FLASH - LA LEGA STAREBBE PENSANDO A FRANCESCO STORACE COME SUO PROSSIMO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN RAI. L'EX MINISTRO DELLA SANITÀ ED EX GOVERNATORE DELLA REGIONE LAZIO SI SAREBBE OFFERTO A MATTEO SALVINI IN CHIAVE ANTI-MELONI, COME AVEVA GIÀ FATTO CON BERLUSCONI QUANDO “LA DUCETTA” SI ERA CANDIDATA A SINDACO DI ROMA. SALVINI AVREBBE ACCETTATO SIA PERCHÉ DELUSO DAI SUOI ATTUALI VERTICI IN RAI, SIA PERCHÉ PREOCCUPATO DALL'EMORRAGIA DI VOTI (E PARLAMENTARI) LEGHISTI VERSO FRATELLI D'ITALIA...