11 ott 2022 13:25

FLASH! - ‘’PARE CHE IN QUESTO MOMENTO IL PROBLEMA NUMERO UNO DI GIORGIA MELONI SIA TROVARE UN MINISTERO PER LICIA RONZULLI, LA SENATRICE CHE OGNI GIORNO PREMUROSAMENTE PRECEDE, AFFIANCA O SEGUE BERLUSCONI APPENA LUI SCENDE DALLA MACCHINA. SAREBBE DUNQUE PERFETTA, COME MINISTRA PER I TRASPORTI DI BERLUSCONI. MA ANCHE MINISTRA PER LA SALUTE DI BERLUSCONI. O MINISTRA PER LA FAMIGLIA DI BERLUSCONI. OPPURE MINISTRA PER LA DIFESA DI BERLUSCONI. BASTA PRECISARE L'INCARICO E IL PROBLEMA È RISOLTO…’’ (SEBASTIANO MESSINA PER “LA REPUBBLICA”)