FLASH! - ‘’PARE CHE IN QUESTO MOMENTO IL PROBLEMA NUMERO UNO DI GIORGIA MELONI SIA TROVARE UN MINISTERO PER LICIA RONZULLI, LA SENATRICE CHE OGNI GIORNO PREMUROSAMENTE PRECEDE, AFFIANCA O SEGUE BERLUSCONI APPENA LUI SCENDE DALLA MACCHINA. SAREBBE DUNQUE PERFETTA, COME MINISTRA PER I TRASPORTI DI BERLUSCONI. MA ANCHE MINISTRA PER LA SALUTE DI BERLUSCONI. O MINISTRA PER LA FAMIGLIA DI BERLUSCONI. OPPURE MINISTRA PER LA DIFESA DI BERLUSCONI. BASTA PRECISARE L'INCARICO E IL PROBLEMA È RISOLTO…’’ (SEBASTIANO MESSINA PER “LA REPUBBLICA”)

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RONZULLI, UN CURRICULUM DA MINISTRO - INIZIA COME INFERMIERA. CARRIERA RAPIDA: RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE INFERMIERE ALL'OSPEDALE GALEAZZI DI MILANO. È IL 2009 QUANDO PASSA A COORDINARE LA FROTTA DI RAGAZZE ALL'INGRESSO DI VILLA CERTOSA - GIANPI TARANTINI CHIAMA SILVIO: "SIAMO IO, LINDA, BELEN, LA SORELLA, L'AMICA DI BELEN, CHIARA QUELLA RAGAZZA DI MODENA E UNA MIA AMICA DI MILANO”. BERLUSCONI RISPONDE: "DEVI ACCORDARTI CON LA DOTTORESSA RONZULLI. SÌ, LICIA, È QUI A FARMI DA SEGRETARIA" - OGGI LA SEGRETARIA E’ LA REGINA DI ARCORE E SE TAJANI VA A PARLARE CON MELONI, LEI S’INCAZZA E IL POVERINO SI BECCA UNA REPRIMENDA DI BERLUSCONI (“D'ORA IN POI LE TRATTATIVE LE GESTISCO IO”) - LA DIABOLICA LICIA VUOLE UN POSTO AL SOLE NEL GOVERNO MELONI. AL MINISTERO DELLA SALUTE, VISTO IL CURRICULUM E L'ESPERIENZA DA INFERMIERA?

UN'ORA SOLA TI VORREI (PER TENTARE DI FREGARE LA MELONI) –  L'INCONTRO TRA BERLUSCONI E SALVINI A VILLA GRANDE È DURATO POCO MENO DI UN'ORA. BOCCHE CUCITE ALLA FINE DEL COLLOQUIO – I DUE HANNO DISCUSSO DI COME SPARTIRSI POLTRONE PESANTI A SCAPITO DI FRATELLI D'ITALIA. SALVINI VUOLE CALDEROLI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO, DOVE PERÒ LA MELONI PRETENDE DI METTERE LA RUSSA. MENTRE IL BANANA HA PUNTATO LA GIUSTIZIA (E COME TE SBAGLI…) E LO SVILUPPO ECONOMICO. MA PER PIAZZARE L'EX INFERMIERA RONZULLI IL CAV SAREBBE DISPOSTO ANCHE A RINUNCIARE A UN DICASTERO DI PESO…

LA CINA USA KIM JONG UN PER AIUTARE PUTIN? - LE SIMULAZIONI DI ATTACCHI NUCLEARI TATTICI DA PARTE DEI "NEMICI", SVOLTE DALLA COREA DEL NORD, SONO UN SEGNALE SULLA "COLLABORAZIONE TATTICA E STRATEGICA" CHE PYONGYANG OFFRE A MOSCA (MA CICCIO KIM E' SOLO UN PUPAZZO IN MANO AI CINESI: SENZA L'AIUTO DI PECHINO, NON ESISTE) - GLI ANALISTI DI "38NORTH": "LA COREA DEL NORD OFFRE A MOSCA IL SUO SOSTEGNO PER ASSICURARSI UN APPOGGIO RECIPROCO IN CASO DI INASPRIMENTO DELLE TENSIONI NELLA PENISOLA COREANA" 