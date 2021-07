LA GUERRA GRILLO-CONTE FINISCE PER SPACCARE ANCHE IL PD. ENRICO LETTA PREOCCUPATISSIMO PER LA PARTITA DEL COLLE - IL DUBBIO CHE RENZI POSSA PUNTARE SU UN CANDIDATO MODERATO (C'È CHI FA IL NOME DI CASINI) PER TRASCINARE VOTI DAL CENTRODESTRA E DIVIDERE I DEM AGITA IL NAZARENO – GLI EX RENZIANI DI BASE RIFORMISTA AFFILANO I COLTELLI. GUERINI BASTONA ENRICHETTO PER “IL GRAVE ERRORE” DI AVER PUNTATO TUTTO SULL'ALLEANZA CON I GRILLINI…