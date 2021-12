CE LO CHIEDONO I MERCATI: DRAGHI RIMANGA A PALAZZO CHIGI! - DUE GIORNI FA IL “FINANCIAL TIMES” AVEVA LANCIATO L’ALLARME E TUTTI GLI ANALISTI SONO CONCORDI: L’ELEZIONE DI “MARIOPIO” AL COLLE PRODURREBBE INSTABILITÀ, NON SOLO IN ITALIA MA ANCHE IN EUROPA - IL PREMIER È CONSIDERATO IL GARANTE DELL’EUROZONA, E L’UNICO IN GRADO DI RESTITUIRE CREDIBILITÀ ALL’ITALIA E DI “METTERE A TERRA” IL RECOVERY. ANCHE SE A PALAZZO CHIGI ANDASSE IL SUO AVATAR DANIELE FRANCO NON SAREBBE LA STESSA COSA