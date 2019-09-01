FLASH! MANDATE A MEMORIA LE NUOVE REGOLE SU CHI E COSA SI PUO' FARE IRONIA. CAMBIA IL GOVERNO, DEVE CAMBIARE ANCHE LA SATIRA. IERI DI MAIO ERA UN FESSO BIBBITARO CHE NON AVEVA FINITO GIURISPRUDENZA? OGGI IL TITOLO DI STUDIO E' UN INUTILE ORPELLO CLASSISTA. PRENDETE NOTA!

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