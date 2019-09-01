6 settembre 2019
FLASH! MANDATE A MEMORIA LE NUOVE REGOLE SU CHI E COSA SI PUO' FARE IRONIA. CAMBIA IL GOVERNO, DEVE CAMBIARE ANCHE LA SATIRA. IERI DI MAIO ERA UN FESSO BIBBITARO CHE NON AVEVA FINITO GIURISPRUDENZA? OGGI IL TITOLO DI STUDIO E' UN INUTILE ORPELLO CLASSISTA. PRENDETE NOTA!-
6 settembre 2019
PER UNA VOLTA PRODI HA RAGIONE! – AL FORUM AMBROSETTI A CERNOBBIO, LA MORTADELLA DAL VOLTO UMANO FA INCETTA DI GIORNALI MA QUANDO SI TROVA DAVANTI A ''IL GIORNALE'' PASSA OLTRE. PERBACCO, PROFESSORE, PERCHÉ NON PRENDE ANCHE IL NOSTRO? “PERCHÉ SO GIÀ COSA C'È SCRITTO, CHE SONO UNO STRONZO!”
PORTATE I SALI AI SOVRANISTI - MATTARELLA: ''ORA MODIFICARE IL PATTO DI STABILITÀ''. A CERNOBBIO SERGIONE DÀ L'ASSIST AL NUOVO GOVERNO, PRONUNCIANDO FRASI CHE NON AVREBBE MAI DETTO CON SALVINI TRA I PIEDI - GLI FA SUBITO ECO IL MINISTRO FRANCESE BRUNO LE MAIRE, ESSENDO LA FRANCIA GRANDE SPONSOR DEL GOVERNO GIALLO-ROSSO - WILDERS: ''AUMENTATE IL DEBITO, CERTO, BASTA CHE USCITE DALL'UNIONE EUORPEA''
SOPRA LA POLTRONA, IL SOTTOSEGRETARIO CAMPA - LA ASCANI GIÀ VICEMINISTRO ALL'ISTRUZIONE: L'ERRORE DELLA NEWSLETTER DEL PD LONDINESE È RIVELATORIO? - IN LIZZA PER IL PD CI SONO DE LUCA JUNIOR, LIA QUARTAPELLE ED EMANUELE FIANO - MENTRE NEI 5 STELLE È PARTITA LA FAIDA: CHE FINE HA FATTO LA ''GRATICOLA'' RICHIESTA DALLA BASE? CHE FINE FARANNO LA CASTELLI, SIBILIA, SPADAFORA, CRIMI ECC.
IL PAPAGNO DI PAGNONCELLI: IL NUOVO GOVERNO PARTE COL 52% DI GIUDIZI NEGATIVI, QUELLI POSITIVI SONO IL 41%. IL GOVERNO GIALLOVERDE ALL'INSEDIAMENTO OTTENNE UN 60% DI GRADIMENTO - SOLO GENTILONI PARTÌ PEGGIO, MA POI RECUPERÒ CONSENSI. ANDRÀ COSÌ PURE PER IL BIS-CONTE?
‘’È TROPPO FACILE ACCUSARE SOLO SALVINI’’ – GALLI DELLA LOGGIA RISPONDE AD ADRIANO SOFRI: “SALVINI È CERTAMENTE UN EVERSORE CRIPTOFASCISTA. MA ALLORA ALLO STESSO MODO, PERÒ, LO SONO I GOVERNANTI SPAGNOLI, LO È MALTA, LO È MACRON CHE A CALAIS RASTRELLA GLI IMMIGRATI PER NON FARGLI ATTRAVERSARE LA MANICA E A VENTIMIGLIA GLI IMPEDISCE CON LA FORZA DI ENTRARE IN FRANCIA, E LO È ANCHE LA SIGNORA MERKEL, CHE QUANDO OCCORRE LI RISPEDISCE IN ITALIA’’